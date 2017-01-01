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Bayburt'ta FETÖ davasında karar

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:57
Bayburt'ta FETÖ davasında karar

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 4 sanık, 6 ile 9 yıl arasında değişen hapis ile cezalandırıldı.
Bayburt Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar İ.D, M.S, Ö.K. ve E.Ö. hakkında karar verildi.
Mahkeme, tutuklu sanık İ.D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, İ.D'nin tahliyesine hükmetti.
Tutuklu sanıklardan M.S. ise aynı suçtan 9 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, Ö.K. da 7 yıl 6 ay hapis cezası, E.Ö.'de 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı.
(ERZ-AA-Y)

27.04.2017 13:05:11 TSI
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