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İnguşetya Cumhuriyeti, Türkiye'den yatırımcı bekliyor



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ANTALYA (İHA) - Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetya Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı Umalat Izrailovich Torshoev, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti.

İnguşetya Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı Umalat Izrailovich Torshoev beraberinde işadamı heyetiyle birlikte ATSO Başkanı Davut Çetin'i ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Türkiye-Rusya İş Konseyi Genel Sekreteri Elena Yeşiltaş'ın da katıldığı görüşmede İnguşetya ve Antalya arasında yatırım olanakları görüşüldü.

İnguşetya Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı Umalat Izrailovich Torshoev, 10 milyon nüfuslu Kuzey Kafkasya bölgesinin ortasında yer alan İnguşetya'da özellikle turizm, tarım ve inşaat alanında yatırım hamlesine başlandığını belirterek, Türk işadamlarına yatırım çağrısında bulundu. İnguşetya'da dağ ve kayak turizmine yönelik üç otelin tamamlandığını, 37 otel projesinin bulunduğunu vurgulayan Bakan Torshoev, "İnguşetya'da yatırım için her türlü olanak var. Yabancı yatırımcılar için arazi ve vergi muafiyeti destekleri sağlıyoruz. Genç bir nüfusumuz var. Tek eksiğimiz yatırımcı ve profesyonel yönetici. Yeni yapılan otel yatırımlarında görev alacak profesyonel yöneticilere ihtiyacımız bulunuyor. Antalya'nın özellikle turizm ve tarım alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, Oda'nın faaliyetleri ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Antalya'nın turizmde ve tarımda marka olduğunu vurgulayan Başkan Davut Çetin, Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölgesi'ndeki yatırımların üretimleriyle adından söz ettirdiğini söyledi. ATSO olarak Tahran ve Moskova Ticaret ve Sanayi Odaları'na gerçekleştirdikleri ziyaretlerde eğitim alanında karşılıklı işbirliği yapmak üzere fikir birliğine vardıklarını hatırlatan Başkan Davut Çetin, "ATSO olarak karşılıklı ticaretimizi ve ilişkilerimizi geliştirecek her türlü destek ve işbirliğine hazırız" ifadesini kullandı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran da görüşmede Antalya turizmi hakkında bilgiler verdi. Antalya'nın 500 binin üzerinde turistik yatak kapasitesi ile Akdeniz'in en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Duran, sağlık, kongre ve golf turizmindeki gelişmeyle 12 ay turizm yapılan bir bölge haline geldiğini dile getirdi. Duran, İnguşetya'nın turizm sektörü konusundaki talepleriyle ilgili Antalya'daki otel yöneticilerini bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.04.2017 13:06:01 TSI

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