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İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bağlı Karate İl Temsilciliği 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan ve 7 ilden sporcuların katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İller Arası Kyokushin Karate Turnuvası sona erdi.

Bilecik'in ev sahipliği yaptığı turnuva maçları İstasyon Spor Salonunda yapıldı. Hatay, Adana, Eskişehir, Bilecik, Bursa, İstanbul ve Şanlıurfa illerinden gelen kızlar ve erkekler olmak üzere Gençler, Büyükler ve Yıldızlar kategorilerinde yapılan müsabakalar çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcularımıza kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti.

Kupa ve madalya töreninin ardından konuşma yapan İl Müdürü Yıldız, sporun önemine değinerek, "Öncelikle çocuklarımızın geçmiş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduk. Başta Karate İl Temsilcimiz Hasan Kocatepe ve Karate Antrenörümüz Yılmaz Durmuş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan ev sahibi Bilecik 13 kişi turnuvaya katılarak, kategorilerde 6 birincilik, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

(CKT-MET-Y)



27.04.2017 13:08:08 TSI

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