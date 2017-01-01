YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunusemre Belediyesi ilçedeki 10 okula spor alanı yapacak

Yunusemre Belediyesi ilçedeki 10 okula spor alanı yapacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla "Okul Bahçeleri Spor Alanına Dönüşüyor Geleceğin Yıldızları Yetişiyor" projesini hayata geçiriyor. Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek proje kapsamında 10 eğitim kurumuna spor alanı inşa edilecek.

Genç nesillerin donanımlı, bilinçli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için imkanları ölçüsünde eğitime ve spora destek veren Yunusemre Belediyesi bir projesini daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. "Okul Bahçeleri Spor Alanına Dönüşüyor Geleceğin Yıldızları Yetişiyor" projesi kapsamında merkezdeki 7 okula halı saha, 3 okula da çok amaçlı spor alanı yapılacak. Spor Toto Teşkilatı'nın desteği çerçevesinde yapılacak projenin protokol imza töreni Ankara'da düzenlendi. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu ile Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin katıldığı törende atılan imzalar ile Spor Toto yaklaşık 10 bin öğrencinin faydalanacağı projeye 1 milyon TL destek verecek.

Birkaç ayda tamamlanacak

Daha önce projeyi Zafer Kalkınma Ajansı'na (ZEKA) sunduklarını ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını kaydeden Başkan Çerçi, Spor Toto Teşkilatı'na projeye gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızı teşvik etmek amacıyla 24 okulda spor alanları oluşturmak için bir proje hazırlayarak ZEKA'ya sunmuştuk. Ancak ajans bunu onaylamadı. Biz de projeyi revize ederek bu kez Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na sunduk. Teşkilat Başkanımız Mehmet Kasapoğlu'na projemizi anlattım. Sporla ilgili olan 3 projemizden birine destek verilmesini talep ettim. Önceki gün bu talebimize karşılık geldi. Ankara'da protokolümüzü imzaladık. Bahçesi uygun olan on okulumuza belediyemizin imkanları, Spor Toto'nun yaklaşık 1 milyon TL'lik desteğiyle birkaç ay içerisinde basketbol, voleybol, futbol sahaları ve tenis kortu inşa edeceğiz" diye konuştu.

Spor alanı yapılacak okullar ise şöyle: "Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Barbaros Ortaokulu, Vakıfbank Türkbirliği Ortaokulu, Halit Görgülü Lisesi, Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu, Yağcılar İlköğretim Okulu, Muradiye Atatürk İlköğretim Okulu, Şehzadeler İlköğretim Okulu, Hasan Türek Anadolu Lisesi ve Muradiye Anadolu Lisesi."

(SC-Y)



27.04.2017 13:08:47 TSI

NNNN

