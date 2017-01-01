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Bu köye 44 yıl sonra kaymakam geldi

- Giresun'un Görele ilçesine bağlı Dereboyu köyüne 44 yıl sonra ilk defa kaymakam ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Bekir Öztürk

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele ilçesine bağlı Dereboyu köyüne tam 44 yıl sonra kaymakam geldi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta buluna köye yolları bozuk ve ulaşım nedeniyle 44 yıldır hiçbir kaymakamın gelmediğini söyleyen köylüler, 44 yıl sonra ilçeye bir süre önce atanan kaymakam Erdoğan Turan Ermiş'i karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Kaymakam Ermiş, beraberinde ki heyetle köyü gezerek, vatandaşlar ile sohbet etti.

Uzun yıllardır Dereboyu Köyü'ne hiç kaymakam görmediğini söyleyen köy sakinlerinden 87 yaşındaki Safiye Fındık, "çok şükür ölmeden önce köyümüzde bir kaymakam gördük" dedi.

Uzun süre köyü gezen Kaymakam Ermiş, incelemelerde bulunarak kısa ziyaretler gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından köy meydanından toplanan vatandaşlara hitaben konuşan Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, "Vatandaşlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Görele İlçe kaymakamı olarak köylerimizi ziyaret etmekten fevkalade mutlu ve memnun kaldım. Vatandaşlarımızın sağlık ve sıhhatlerini yerinde gördüm. İhtiyaçlarını tespit ettik ve gereğini yapmak için il genel meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Vatandaşlarımızın bir sıkıntısı sorunu derdi olduğu zaman her zaman yanlarındayız. Umarım burada uzun süre sağlık ve mutluluk içerisinde yaşarlar bizde onlara hizmet etmekten mutluluk duyarız" dedi.

"Bilindiği üzere ilçe genelinde 60 köyümüz var" diyen Ermiş, "Burada göreve başladığım günden bu güne kadar tüm köylerimizi ziyaret etmeye çalışarak köylerimizde yapılması gereken işlerin tespitini yapıyoruz. Yaklaşık üç ay sonra tekrar bu gün gezdiğimiz köylerimizi tekrar ziyaret edeceğiz. Vatandaşlarımız özellikle yol, su ve ekonomik sorunlarla ilgili sıkıntılarını dile getiriyorlar, bizlere gösterdikleri yakın alakaya çok teşekkür ediyorum '' ifadelerini kullandı.

Dereboyu Köyü Muhtarı Ayhan Çimenci ise yaptığı konuşmada, "Köyümüzü ziyaret eden kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş'e çok teşekkür ediyoruz. Köyümüzün sıkıntılarını yerinde görmek istedi. Köyümüzde yapılan yol ve menfez çalışmalarını köy halkıyla birlikte yaptık. Yaptığımız çalışmaları kaymakamımız, gelip gördü ve diğer sorunlarımızı yerinde gördü bundan dolayı kendisinden çok memnun olduk" şeklinde konuştu.

Köyde yaşayan bayanların 44 yıl sonra gördükleri kaymakamdan tek isteği ise bayanlara yönelik Kuran Kursu açılması oldu.

(BÖ-RY-Y)



27.04.2017 13:10:27 TSI

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