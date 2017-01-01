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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Malkara TSO ve Ticaret Borsası üyelerine finansman semineri

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:04
Malkara TSO ve Ticaret Borsası üyelerine finansman semineri
Malkara TSO ve Ticaret Borsası üyelerine finansman semineri

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğretim üyeleri tarafından, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ile Malkara Ticaret Borsası üyelerine 'Finans kontrolü ve stok yönetimi' konulu seminer verildi.
Malkara Ticaret Borsası toplantı salonunda düzenlenen seminerde, sunuma katılan NKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Yüksel ve NKÜ Sosyal Bilimler Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ali Gürel, stoklama kararını belirleyen faktörler, kendi sermayesi ile stok yatırımı, kredi ile stok yatırımı, dövize endeksli kredi kullanarak stok yatırımı, reel faiz oranı, nominal faiz oranı, enflasyon, 100 dönüm tarla işleyen bir çiftçinin yıllık gelir-giderlerinin karşılaştırılması ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarını etkileyen önemli faktörler hakkında bilgilendirmede bulundu.
(HT-MEF-Y)

27.04.2017 13:12:19 TSI
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