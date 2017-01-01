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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Yağcı'dan Osmangazi'yi Anma Şenliklerine davet

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:04
Başkan Yağcı'dan Osmangazi'yi Anma Şenliklerine davet
Başkan Yağcı'dan Osmangazi'yi Anma Şenliklerine davet

(Fotoğraflı)

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, bütün hemşehrilerini 14 Mayıs günü İstanbul'da düzenlenecek Osmangazi'yi Anma Şenliklerine davet etti.
İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Oktay Tepe ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret ettiler. 14 Mayıs günü İstanbul'da düzenlenecek Osmangazi'yi Anma Şenliklerine hakkında karşılıklı fikir bulunan ikiliden Başkan Yağcı, "Geçen yıl şenliklerde Oba Beyi ben oldum. Bu yıl 29'uncu düzenlenecek olan Osmangazi'yi Anma Şenliklerine İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Oktay Tepe bizleri şenliğe davet ettiler. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz Osmangazi'yi Anma Şenliklerine tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Ziyaretleri sebebiyle dernek başkanımıza ve üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.
(CKT-DA-MET-Y)

27.04.2017 13:12:27 TSI
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