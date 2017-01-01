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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta öğrencilerin TEOG maratonu sona erdi

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:06
Tokat'ta öğrencilerin TEOG maratonu sona erdi
Tokat'ta öğrencilerin TEOG maratonu sona erdi

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) -Tokat'ta Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına giren öğrenciler ikinci oturumda ter döktü.
TEOG sistemi kapsamında düzenlenen sınavlarının ikinci oturumu tamamlandı. Tokat il genelinde 188 okulda 8 bin 728 öğrenci sınava girdi. Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden sınava giren öğrencilerden kimileri sınavı kolay bulurken, kimi öğrenciler ise zorlandıklarını söyledi. Çocuklarını okul bahçesinde bekleyen veliler ise yaşadıkları sınav heyecanın dile getirerek tüm öğrencilere başarılar diledi.
(Nİ-UY-Y-)

27.04.2017 13:14:23 TSI
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