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Niğde'de 34 Polis açığa alındı



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde'de aralarında Komiser ve Komiser yardımcılarının da bulunduğu toplam 34 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı. Ankara merkezli operasyon çerçevesinde Niğde'den aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu toplam 34 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

(YE-AÖ-Y)



27.04.2017 13:21:48 TSI

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