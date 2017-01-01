Niğde'de 34 Polis açığa alındı
Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de aralarında Komiser ve Komiser yardımcılarının da bulunduğu toplam 34 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırıldı. Ankara merkezli operasyon çerçevesinde Niğde'den aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu toplam 34 emniyet teşkilatı mensubunun görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.
(YE-AÖ-Y)
27.04.2017 13:21:48 TSI
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