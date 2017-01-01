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Niğde belediye Başkanı Faurk Akdoğan '' İlimizde Su Kesintisi Olmayacak''



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi, TEİAŞ'ın talebi üzerine MEDAŞ'ın enerji kesintisine bağlı olarak yaşanması muhtemel su kesintisini, aldığı tedbir sayesinde önledi. İçme suyu kuyularının yoğunlukta olduğu Amas bağları mevkiinde 3 gün süreyle enerji kesintisi olmasına rağmen, içme suyu kesintisi olmayacak.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan su kuyularının olduğu bölgede yaptığı incelemenin ardından açıklamasında'' Bundan sonraki süreçte temin ettiğimiz jeneratörlerimiz sayesinde şehrimizde elektrik kesintisi olsa dahi su kesintisi olmayacak'' ifadelerine yer verdi.

Niğde Belediyesi Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, MEDAŞ'ın 27-29 Nisan tarihleri arasında 3 gün süreyle Amas Bağları mevkiinde enerji kesintisi uygulayacağı, su kuyularının yoğunlukta olduğu bu bölgedeki enerji kesintisi nedeniyle, şehir merkezinde su kesintisinin de olabileceği belirtilmişti.

Niğde Belediye'sinin ilgili birimleri, enerji kesintisine bağlı olarak su kesintisi yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldı. Başkan Akdoğan '' Vatandaşımızın mağduriyetini önlemek amacıyla on tane ayrı kuyumuzda ve şehrimizin yüzde 60'ını besleyen terfi merkezimizde jeneratör çalıştırıyoruz'' dedi.

Akdoğan su kesintisini önlemek için jeneratörlerin gece temin edildiğini belirtirken, '' Niğde Belediyesi olarak yaptığımız çalışma sonucu su kesintisini önlemek amacıyla vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için jeneratör temin ettik. Jeneratörlerimizi sabah saatlerinde hem su kuyularımıza hemde terfi merkezimize montajını gerçekleştirdik'' şeklinde konuştu.

JENERATÖRLERİMİZ SAYESİNDE İLİMİZDE ARTIK SU KESİNTİSİ OLMAYACAK

Başkan Akdoğan bundan sonraki süreçte şehir genelinde elektrik kesintisi olsa dahi su kesintisi yapılmayacağının müjdesini verdi. Belediye Başkanı Akdoğan '' MEDAŞ'ın yaptığı çalışma sonucunda enerji kesintisine bağlı olarak ilimizde su kesintisi olmayacak. Bundan sonraki süreçte şehrimizde elektrik kesintisi olsa dahi su kesintisi inşallah olmayacak'' ifadelerini kullandı.

(YE-AÖ-Y)



27.04.2017 13:23:32 TSI

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