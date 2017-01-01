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BEÜ'de "Geçmişten Günümüze Gençlik Paneli"

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:15
BEÜ'de "Geçmişten Günümüze Gençlik Paneli"
BEÜ'de "Geçmişten Günümüze Gençlik Paneli"

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğrenci Konseyi Hanım Kolları tarafından "Geçmişten Günümüze Gençlik ve Gençlik Algısı Paneli" düzenlendi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş'ın yöneticiliğini yaptığı, okutman M. Zahid Kuldaş, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özdemir ve yazar-şair Necip Evlice'nin konuşmacı olarak katıldığı panel, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) Konferans Salonunda yapıldı. Geçmişten günümüze gençliğin durumu ve gençlik algısının tartışmaya açıldığı panelde, okutman M. Zahid Kuldaş "İslamda Gençlik", Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özdemir "Gençliğin Anlam Arayışı ve Sırat-ı Müstakim" ve yazar-şair Necip Evlice "Nuri Pakdil'in Dilinden Gençlik" adlı sunumlarını yaptı. Yazar Nuri Pakdil'in selamlarını ileten Şair Necip Evlice panelde yaptığı konuşmasında, "Bütün ülkelerde bütün toplumlarda gençlerin sorunları var. Bizim şu anda hitap ettiğimiz gençlik, seçimini yapmış, edepli ve erdemli bir gençlik. Dolayısıyla gençlerden bahsederken sadece buradaki değil bütün Türkiye'deki gençleri göz önüne alarak söz söylememiz gerekiyor. Genç olmanın bir özelliği de öğrenmeye meyilli olmaktır. Değerler, gençlik döneminde oluşur. Daha sonradan bir insanı ne kadar eğitmeye çalışsanız da gençlik döneminde aldığı değerler dışında farklı bir şeyler veremiyorsunuz" diye konuştu.
(VO-ŞAK-Y)

27.04.2017 13:23:36 TSI
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