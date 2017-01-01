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Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapmakta olan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapmış olduğu istihbarı çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmakta olan A.A (35), G.Z. (35) ve J.D (55) şahısların üzerinde yaptıkları arama sonrasında 8,33 gram eroin, 30.07 gram metamfetamin madde ele geçildi. Emniyette ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.A. denetimlik serbestlik şartıyla serbest bırakılırken G.Z. ve J.D. isimli şahıslar ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(COŞ-AÖ-Y)



27.04.2017 13:24:31 TSI

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