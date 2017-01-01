27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karaköprü ilçesine döşenecek kollektör hatlarında sona gelindi

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:20
Karaköprü ilçesine döşenecek kollektör hatlarında sona gelindi
Karaköprü ilçesine döşenecek kollektör hatlarında sona gelindi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da merkez atık su arıtma tesisine bağlanacak kollektör hat döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Alt yapı hizmetleri sürüyor
Şanlıurfa'nın alt yapı sorununa kalıcı çözümler ve projeler sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü merkez ve tüm ilçelerinin altyapısında büyük bir gelişim ve dönüşümü gerçekleştirerek uzun ömürlü çalışmalarına devam ediyor.
ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve yapımı devam eden Şanlıurfa merkez atık su arıtma tesisine bağlanacak kollektör hatlarının döşeme çalışmaları geçtiğimiz aylarda Haliliye ilçesine bağlı Konuklu mahallesinden başlamıştı. Karaköprü ilçesinin atık sularını tesise bağlayacak yaklaşık yirmi iki kilometrelik kollektör hat döşeme çalışmalarının son iki kilometresine yaklaşan ekipler planlanan zamanda çalışmalarını sürdürüyor.
(BB-OE-Y)

27.04.2017 13:28:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Viranşehir Kaymakam Çimşit Kariyer Günlerine Katıldı
YEREL

VİRANŞEHİR KAYMAKAM ÇİMŞİT KARİYER GÜNLERİNE KATILDI
Vali Tuna Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi
YEREL

VALİ TUNA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Büyükşehirden toplu taşıma araçlarına revizyon
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA REVİZYON
Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Şanlıurfa'da sindirim sistemi hastalıkları bilgilendirme programı düzenlendi
YEREL

ŞANLIURFA'DA SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI BİLGİLENDİRME PROGRAMI DÜZENLENDİ
Vali Tuna, &quot;zor zamanlarda bir araya gelmesini bilen bir milletiz&quot;
YEREL

VALİ TUNA, "ZOR ZAMANLARDA BİR ARAYA GELMESİNİ BİLEN BİR MİLLETİZ"
Şanlıurfa'da acil çağrılar tek merkezde toplanacak
YEREL

ŞANLIURFA'DA ACİL ÇAĞRILAR TEK MERKEZDE TOPLANACAK
Kolon kanseri dev maketle tanıtıldı
YEREL

KOLON KANSERİ DEV MAKETLE TANITILDI
Rakkalılardan PYD'ye tepki
YEREL

RAKKALILARDAN PYD'YE TEPKİ
Yenice mahallesinden Ekinci'ye teşekkür
YEREL

YENİCE MAHALLESİNDEN EKİNCİ'YE TEŞEKKÜR
Sinek Ve Sivrisinekle Mücadele Start Aldı
YEREL

SİNEK VE SİVRİSİNEKLE MÜCADELE START ALDI
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ:
Şanlıurfa'da yıkım gerginliği
YEREL

ŞANLIURFA'DA YIKIM GERGİNLİĞİ
Viranşehir Şehirlerarası İlçe Otogar sahası asfaltlandı
YEREL

VİRANŞEHİR ŞEHİRLERARASI İLÇE OTOGAR SAHASI ASFALTLANDI
Demirkol Yunus Emre İlkokulunda incelemelerde bulundu
YEREL

DEMİRKOL YUNUS EMRE İLKOKULUNDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Haliliye belediyesi bağımlıların mesken tutuğu yapılara geçit vermiyor
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ BAĞIMLILARIN MESKEN TUTUĞU YAPILARA GEÇİT VERMİYOR
Şanlıurfalı küçük güreşçilerden büyük başarı
YEREL

ŞANLIURFALI KÜÇÜK GÜREŞÇİLERDEN BÜYÜK BAŞARI
Şanlıurfaspor, ligde kalacağına inanıyor
YEREL

ŞANLIURFASPOR, LİGDE KALACAĞINA İNANIYOR
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
YAŞAM

KIYAMET ÇUKURU DİYORLAR AMA İŞTE İŞİN ASLI!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası