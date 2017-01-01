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Karaköprü ilçesine döşenecek kollektör hatlarında sona gelindi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da merkez atık su arıtma tesisine bağlanacak kollektör hat döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Alt yapı hizmetleri sürüyor

Şanlıurfa'nın alt yapı sorununa kalıcı çözümler ve projeler sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü merkez ve tüm ilçelerinin altyapısında büyük bir gelişim ve dönüşümü gerçekleştirerek uzun ömürlü çalışmalarına devam ediyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve yapımı devam eden Şanlıurfa merkez atık su arıtma tesisine bağlanacak kollektör hatlarının döşeme çalışmaları geçtiğimiz aylarda Haliliye ilçesine bağlı Konuklu mahallesinden başlamıştı. Karaköprü ilçesinin atık sularını tesise bağlayacak yaklaşık yirmi iki kilometrelik kollektör hat döşeme çalışmalarının son iki kilometresine yaklaşan ekipler planlanan zamanda çalışmalarını sürdürüyor.

(BB-OE-Y)



27.04.2017 13:28:16 TSI

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