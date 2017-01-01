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Hakkari'de kursiyer sıkıntısı nedeni ile 67 kurs kapatıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:20
Hakkari'de kursiyer sıkıntısı nedeni ile 67 kurs kapatıldı
Hakkari'de kursiyer sıkıntısı nedeni ile 67 kurs kapatıldı

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatlar Okulu bünyesinde faaliyet gösteren değişik branşlardaki kursların 67'sinin kursiyer sıkıntısı nedeniyle kapandığı belirtildi.
Hakkari'de yüzlerce branşta kursu bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatlar Okulunda bazı kursların kapatılması usta öğreticilerin tepkisine neden oldu. Usta öğreticiler kursların kapatılmasını başka nedenlerden dolayı kapatıldığını iddia ederken Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise istatistikleri ortaya çıkartarak kursiyeri bulunan tek bir kursun dahi kapatmadıklarını belirterek, kursiyeri olmayan kursları kapattıklarını ifade ettiler.
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, usta öğreticilerin tabiri ile bazı nedenlerden dolayı kursların kapatıldığı iddialarının gerçeği yansımadığını söyledi. Müdür Durgun, "Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanatlar Okulunda 2016 yılında 167 kurs bulunurken bu yıl kur sayısı 480'a yükseldi. Denetlediğimiz kurslarda kursiyer sıkıntısı tespit ettiğimiz 67 kursu ise kapattık. Kursiyeri bulunan tek bir kurs dahi kapatmadık. Usta öğreticilerin kursiyer temin etmeleri halinde bu kurslar yeniden açılacaktır. Halk eğitim müdürlüğü bünyesinde sadece el sanatları kursu değil, tiyatro, müzik ve değişik yüzlerce dalda çok çeşitli kurslarımız bulunmaktadır" dedi.
(FT-ŞAK-Y)

27.04.2017 13:28:17 TSI
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