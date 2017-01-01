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Üniversite hattına yeni bir istasyon daha

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:21
Üniversite hattına yeni bir istasyon daha
Üniversite hattına yeni bir istasyon daha

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'yı daha ulaşılabilir bir il haline getirme çalışmaları kapsamında BursaRay Acemler ile Nilüfer istasyonları arasındaki Odunluk bölgesine yapılması hedeflenen istasyon için protokol imzalandı.
Bursa'nın ulaşımında önemli adımlar atan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ve teknik heyeti, Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda ağırladı. BursaRay Acemler ile Nilüfer istasyonları arasında yapılması hedeflenen istasyon için, Sur Yapı - Marka projesi raylı sistem protokolünü, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas imzaladı.
Ulaşımda uygulanan yeni alternatiflerle Bursa'nın daha ulaşılabilir bir şehir haline geldiğini söyleyen Başkan Altepe, "Kent içi ulaşımda en önemli çözüm olan raylı sistem, metro ve tramvay hatlarının yaygınlaştırılması ve en verimli şekilde kullanılabilmesi ile eksikliklerin giderilmesini önemsiyoruz. BursaRay raylı sistem hattında, Acemler ile Nilüfer istasyonları arasında istasyonumuz yok. Bu bölge Odunluk dediğimiz bölge BURULAŞ'ın, yeni stadyumumuzun, otellerin ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölge. Burada yeni bir istasyona ihtiyaç vardı. Bu istasyonun projesini gerçekleştirmek için yola çıkmıştık" dedi.
Firmanın adı istasyona verilecek
Bu konuda firmalarla görüşüldüğünü ve Sur Yapı'nın bu işe olumlu cevap vererek sponsorluğu da üstlendiğini kaydeden Başkan Altepe, "Sur Yapı, kendi isminin de buradaki istasyona konulması şartıyla, buradaki inşaat bedeli olan 4 Milyon TL'yi de şartlı bağış olarak belediyemize yapmış oluyor. Bu ortak projeyle birlikte Sur Yapı sponsor oluyor, teşekkür ediyoruz. Kısa zamanda bitecek, 4 ay içinde bitmesi planlanıyor. Bir an önce hizmete açılmasını hedefliyoruz. Özellikle en yoğun olan bu bölgemize de bir istasyon kazandırılmış olacak" diye konuştu. Başkan Altepe, projenin bölgeye değer kazandıracağını ve ulaşıma da nefes aldıracağını sözlerine ekledi.
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da projeden dolayı heyecan duyduklarını ifade ederek, "Sur Yapı olarak Bursa'ya yatırım yapmak için araştırdığımızda, Bursa'mızın vizyonuna, dinamizmine inandık, gördük ve aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve ekibinin yatırımcı dostu bakışına da şahit olduk. Bugün de onu bir protokolle taçlandırmış olacağız. Büyük bir yatırım, Bursa için önemli bir yatırım yaptık. Marka AVM ve rezidans projemizi Bursa'ya kazandırmış olduk. İnşallah Mayıs ortasında açmış olacağız. Bunun yanında bu istasyon da bizim için önemliydi. İstasyonun 4 ay süresi var. Dolayısıyla insanların raylı sistemle AVM'mize erişimini önemsiyoruz. Hem araç trafiğini azaltma anlamında belediyemizin vizyonuna, hem de isim hakkı bize verildiği için teşekkür ediyoruz. Bursa için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından imza atılan protokole göre, Nilüfer İstasyonu ile Acemler İstasyonu arasında kalan Odunluk bölgesine raylı sistem istasyonu yapılacak. Durakla birlikte bağlantılı olan yaya yolu ve metro çıkışını sağlayan merdivenler de tamamlanacak. İstasyonun adı 'Sur Yapı Marka AVM' olacak.
(MŞ)

27.04.2017 13:29:24 TSI
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