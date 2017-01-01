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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'de 'Çevirmenlik ve Meslekleşme' konuşuldu

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:34
SAÜ'de 'Çevirmenlik ve Meslekleşme' konuşuldu
SAÜ'de 'Çevirmenlik ve Meslekleşme' konuşuldu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Çeviri Topluluğu tarafından "Çevirmenlik ve Meslekleşme" başlıklı bir konferans düzenlendi.
SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesinde gerçekleşen konferansa çevirmenler Osman Kaya ve Senem Kobya konuşmacı olarak katıldı. Konferansta ilk olarak söz alan Osman Kaya, çevirmenlik mesleğinin tanıtımını, tarihçesini, piyasasını, mesleki ve eğitimsel gelişmelerini anlattı. Kaya, çevirmenlik sektörü hakkında verdiği bilgilerde, "Çevirmenlik sektörü, özellikle uluslararası ilişkilerin gelişimi, dış ticaret ve turizmdeki gelişmeler ile öne çıktı. Bu gelişmeler ülkemizde dil hizmetleri ile çeviri sektörünün ortaya çıkmasına ve gelişmesine katkıda bulundu. Bu ihtiyaç, üniversitelerin çeviri bölümleri açması, dili bilenlerin, çevirmenlerin teknik ve uzmanlaşmaları sürecine ivme kazandırdı. Sektörün gerek birden fazla dil veya alan uzmanlığı ihtiyacı, gerekse amaca hizmet eden kaliteli ve zamanında çeviri talebi, çeviri işletmelerinin çoğalmasına ve gelişmelerine neden oldu" dedi.
Senem Kobya ise çevirmen adayı öğrencilere bazı tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin mezun olurken çantalarına bazı yetkinlikleri koyması gerektiğine işaret eden Kobya, bunları ise yabancı dilde konuşma pratiği, bilgisayar destekli çeviri araçlarını kullanma becerisi, verimli bir staj, sektörel bilgi ve dikkat çekici bir özgeçmiş olarak sıraladı. Kobya, öğrencilerin iş görüşmelerinde öne çıkmaları için ise kişisel bilgilerinde gereksiz detaylardan kaçınmaları, amaçlarını doğru ifade etmeleri, yabancı dilin nerede öğrenildiğinin ve seviyesinin detaylandırılması, şirket hakkında bilgi sahibi olunması, göz teması kurulması, hal, tavır ve kıyafete özen gösterilmesi, önceden prova yapılması, kültürel ve sosyal açıdan kendilerini geliştirmeleri ve ikinci bir dil öğrenmeleri gerektiğine dikkat çekti.
(RŞ-OA-Y)

27.04.2017 13:42:44 TSI
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