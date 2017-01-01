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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Ortaca'nın şampiyon gençlerine baklava dopingi

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:40
Ortaca'nın şampiyon gençlerine baklava dopingi
Ortaca'nın şampiyon gençlerine baklava dopingi

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca Belediyespor'un namağlup Muğla şampiyonu olan U-19 takımı ile Play-Off'da mücadele edecek U-16 takımına baklava ikramı yapıldı.
Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Ortaca Belediyespor U-19 takımı ile Play-Off'larda mücadele edecek olan U-16 takımı, antrenörler Serdar Işık ve Şenol Ocak yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Antepli baklavacı Halil Dinç, Ortaca Belediyespor tesislerine gelerek, hazırlıklarını sürdüren U-19 ve U16 takımına tatlı ikramında bulundu.
Ortaca Belediyespor Başkanı Süleyman Dağdelen ile bir süre futbolcuların antrenmanını takip eden Dinç, çalışmaların ardından futbolculara ve teknik heyete baklava ikram etti.
Zorlu maçlar öncesi her iki takımada moral vermek istediğini aktaran Halil Dinç, futbolculara ve antrenörlere başarı diledi. Başkan Dağdelen ve antrenörler ise göstermiş olduğu destek için Dinç'e teşekkür etti.
(CC-MB-Y)

27.04.2017 13:48:54 TSI
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