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Çandır'dan YÖREX daveti



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan'ın ağırladığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel'e Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Dizerkonca ile bürokratlar eşlik etti. Yücel, Antalya Ticaret Borsası'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, özellikle ülke sınırlarını aşan Yöresel Ürünler Fuarı'nın ekonomiye olan katkısına dikkat çekti.

ATB Başkanı Çandır, İsmail Yücel'e Borsa'nın projelerini anlatırken, Yücel'i 13-17 Eylül'de yapılması planlanan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e davet etti. Çandır, 7'nci YÖREX'e katılan Yücel'e fotoğraflarının bulunduğu albüm ile Zeytinpark zeytinyağı ve ürünlerinin bulunduğu paket hediye etti. Çandır, ziyareti nedeniyle Yücel'e teşekkür etti.

(SÇ-SÇ-Y)



27.04.2017 13:55:16 TSI

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