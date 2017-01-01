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İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Tepe'den Başkan Mustafa Yaman'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir katı atık tesisi yetkilisi Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Oktay Tepe, dernek yönetim kurulu üyeleri ile iş adamı Muammer Ordukaya ile sohbet etiklerini belirtti. Yaman, "İstanbul'da oturan Bilecikliler bizler için çok önemlidir. Onlar orada Bilecik'in geleneklerinin yaşatıyorlar. Bizler de her fırsatta İstanbul'a gittiğimizde orada derneklerimiz ziyaret etme fırsatı buluyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından İstanbul Bilecikliler Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Tepe ve Başkan Yaman, karşılıklı birbirlerine hediye verdiler.

(CKT-MET-Y)



27.04.2017 13:57:10 TSI

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