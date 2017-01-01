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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Motosiklet sürücüsüne 6 bin 954 lira para cezası

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:49
Motosiklet sürücüsüne 6 bin 954 lira para cezası

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada başka motosiklete ait plakayı takarak sürücü belgesi olmadığı halde trafiğe çıkan motosiklet sürücüsüne 6 bin 954 lira para cezası kesildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Yaşlı, hasta, öğrenci demeden çıkardıkları gürültü ile halkımızı rahatsız etmeye devam eden motosikletlere yönelik çalışmalar esnasında sivil trafik ekibimizin çalışmaları sonucunda başka motosiklete ait plaka takarak, sürücü belgesi olmadığı halde trafiğe çıkan motosiklet sürücüsü yakalanmış toplam 6 bin 954 lira para cezası kesilmiştir. Şahıs T.C.K.'nın 204.maddesi gereği adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.
Açıklamada çevreye rahatsızlık vermeye devam eden motosikletler ilgili çalışmaların devam edeceği belirtildi.
(UY-Y

27.04.2017 13:58:01 TSI
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