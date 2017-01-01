YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başsavcı Yağız, TTK İş Güvenliği Daire Başkanlığını ziyaret etti

Başsavcı Yağız, TTK İş Güvenliği Daire Başkanlığını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, TTK İş Güvenliği Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, maden kazalarının sebepleri, sonuçları ve kazazedeleri yer üstüne çıkarma konusunda TTK yetkililerinden bilgi aldı. Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, " Çok sayıda taşkömürü maden ocağına sahip olan Zonguldak'ta maden kazalarının meydana gelmesinden hareketle, bu tür olaylarla ilgili daha etkin ve verimli soruşturma yürütülmesi amacıyla TTK İş Güvenliği Daire Başkanlığı yerinde ziyaret edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından maden kazalarının sebepleri, sonuçları ve kazazedeleri yer üstüne çıkarma hususlarında kurum yetkililerinden bilgi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

(OA-OA-Y)



27.04.2017 14:02:03 TSI

NNNN

