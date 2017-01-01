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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray'da Çiftlik Mahallesi kanal boyu yolu asfaltlanıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:57
Aksaray'da Çiftlik Mahallesi kanal boyu yolu asfaltlanıyor
Aksaray'da Çiftlik Mahallesi kanal boyu yolu asfaltlanıyor

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü organizesinde yapılan çalışmalar kapsamında Çiftlik Mahallesi kanal boyunda altyapısı biten bin 500 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Kanal boyunda yapılan asfalt çalışmasının tamamlanmasının ardından söz konusu yolun aynı zamanda servis hattı olarak kullanılacağı belirtildi. Belediye yetkilileri, şehrin birçok bölgesinde asfalt çalışması yapıldığını ifade ederek, özellikle altyapısı ve zemin iyileştirmesi yapılan yollar ile öncelikli yolların asfaltlandığını, bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.
(YC-AH-Y)

27.04.2017 14:06:10 TSI
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