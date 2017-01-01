27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Genel Başkan Vekili Doğan, Genel Müdür Eroğlu'nu ziyaret etti

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:02
Genel Başkan Vekili Doğan, Genel Müdür Eroğlu'nu ziyaret etti
Genel Başkan Vekili Doğan, Genel Müdür Eroğlu'nu ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Enerji Bir-Sen Genel Başkan vekili Mehmet Doğan ve beraberindeki heyet, TTK Genel Müdür vekilliği görevine atanan Kazım Eroğlu'nu ziyaret etti.
Enerji Bir-Sen yönetimi; TTK Genel Müdürlüğüne atanan Kazım Eroğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete Enerji Bir- Sen Sendikası Genel Başkan Vekili Mehmet Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Gürkan Kaya, Reşit Gürbüz, Zonguldak Şubesi Başkanı Sedat Güngör ve şube yönetimi katıldı.
Ziyarette konuşan Mehmet Doğan, "Enerji Bir-Sen camiası olarak kurum ve kamu çalışanları adına yapılacak güzel ve verimli işlerde Sayın Genel Müdürümüz Kazım Eroğlu'nun yanında olacağız" dedi. Doğan, başarıya ulaşmada özellikle tarafların bir araya gelerek istişare etmesinin önemine vurgu yaptı. Genel Müdür Kazım Eroğlu da dilek ve başarı temennilerine teşekkür ederek, "Hep beraber elimizden gayreti göstererek TTK'nın daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız" dedi.
Enerji Bir-Sen heyeti, daha sonrasında Çatalağzı Sosyal tesislerinde EÜAŞ ve TEİAŞ'taki üyeleriyle istişare toplantısı yaparak üyelerin talepleri dinlendi.
(OA-OA-Y)

27.04.2017 14:11:00 TSI
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