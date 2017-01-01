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ERÜ Hastanelerine Hayırsever Desteği

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:05
ERÜ Hastanelerine Hayırsever Desteği
ERÜ Hastanelerine Hayırsever Desteği
- Hayırsever Murat Kantarcı, Hastanenin Göğüs Cerrahi Servisini Yenileyecek

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine hayırsever desteği sürüyor. Hayırsever Murat Kantarcı, Gevher Nesibe Hastanesi'nin Göğüs Cerrahi Servisini yenileyecek.
Rektörlük makamında Göğüs Cerrahi Servisi'nin yeniden düzenlenmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fahri Oğuzkaya, Hastaneler Başmüdürü Özcan Özyurt, Döner Sermaye İşletme Müdürü Uzm. Salih Erdem ile hayırsever Murat Kantarcı katıldı.
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, burada yaptığı konuşmada, gerek Erciyes Üniversitesi'nin, gerekse Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nin hayırsever desteği ile her geçen gün büyüyüp geliştiğini kaydetti.
Rektör Güven, "Hayırseverlerimize minnettarız. Üniversitemize olan destek ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemiyorlar. Bina, teçhizat ve eğitim destekleri ile üniversitemizin gelişip büyümesine büyük katkı veriyorlar. O yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada imza attığımız protokol ile hayırsever Murat Kantarcı, Tıp Fakültesi Hastanelerimizin Göğüs Cerrahi Servisini tamamen yenileyecek. Kendisine çok teşekkür ediyor ve yaptığı hayırların devamını diliyorum" dedi.
Hayırsever Murat Kantarcı ise Rektör Güven'e teşekkür ederek, gücü yettiği müddetçe Erciyes Üniversitesine hayırda bulunmaya devam edeceğini belirtti.
Protokol töreni, imza ve ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
(AG-AÖ-Y)

27.04.2017 14:14:01 TSI
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