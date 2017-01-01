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Dede Garkın buluşmaları Şanlıurfa'da



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği tarafından düzenlenen, horasan erenlerinin izinde dede garkın buluşmalarının üçüncüsü, 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak.

29 Nisan 2017 günü bir otelde gerçekleştirilecek programın ilk gününde düzenlenecek açılış konuşmalarını, tertip komitesi adına Av. Veli Kargın, Oğuz İrfan Dernekleri adına İbrahim Mahdum, Dedekargınlar adına Hüseyin Dedekargınoğlu ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna yapacak.

Prof. Dr. Mertol Tulum'un vereceği Elvan Çelebi menakıbu'l kudsiyye adlı konferansın ardından, gün boyu devam edecek olan ve beş oturumun gerçekleşeceği sempozyum başlayacak. Sempozyumun oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Hüseyin Dedekargınoğlu, Yrd. Doç. Dr. Salih Aydemir ve Hamza Aksüt yapacak.

Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Harun Yıldız, Prof. Dr. Zeynel Özlü, Prof. Dr. Hayrettin İvgin, Prof. Dr. Salih Faleh, Doç. Dr. Cenk Güray, Doç. Dr. Namık Musalı, Yrd. Doç. Dr. Ali Vasfi Kurt, İhsan Ünlü, Sahra Şahin, A. Galip Kabasakaloğlu, Abdülhalim Hanif ve Veysel Bayram'ın birer tebliğle katılacağı sempozyum sonunda Ali Rıza Albayrak ve Hüseyin Albayrak müzik dinletisi sunulacak.

Programın ikinci günü ise Mardin Derik ilçesine bağlı Dedeköy'de (Dedekargın) gerçekleştirilecek.

(AK-OE-Y)



27.04.2017 14:20:41 TSI

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