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Evine yol olmayan hasta kadın için belediye başkan vekili devreye girdi

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:14
Evine yol olmayan hasta kadın için belediye başkan vekili devreye girdi
Evine yol olmayan hasta kadın için belediye başkan vekili devreye girdi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesine bağlı German mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Nazife Koç'un yaşadığı evlerinin kapısına araç yolu olmadığı için tedavisi aksayan yaşlı kadına ilçe belediye başkan vekili Öztürk sahip çıktı.
İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan German mahallesinde yaşayan ve arazi şartları nedeniyle araç yolu olmayan 75 yaşındaki koah hastası Nazife Koç, evlerinde solunum cihazı yardımı ile yaşayabiliyor.
Tedavisi için evinde sürekli bakımı yapılan hasta için gelen doktorlar yol olamadığı için mahalle içinde durmak zorunda kalıyor, yolun eve uzak olması sebebiyle tedavisi için çocuklarının yardımı ile taşınıp ambulansa bindiriliyordu. Durumu dilekçe ile Başkale Belediyesine bildiren aileye, Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk sahip çıktı. Öztürk'ün talimatı ile Başkale Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin önüne kadar 100 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yeni bir yol yaptı. Evinde solunum cihazı yardımı ile yaşayabilen Nazife Koç, Kürtçe yaptığı açıklamada belediye başkanımızdan Allah razı olsun, ona dua edeceğim" dedi.
Annesinin bakımını yapan Cemile Koç ise, "Evimize yakın bir yol yok. Normal bir yol olmadığı için patika yolu kullanarak evimize gelip gidebiliyorduk. Annem 9 yıldır solunum cihazına bağlı yaşıyor. Ambulanslar yol almadığı için kapımıza gelemiyordu. Annemi yol üzerine kadar taşıyorduk. Belediye başkanımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, "Belediye olarak vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Hasta vatandaşımızın tedavisini daha rahat yapabilmesi için ekiplerimiz yeni bir yol yaptı. Bu yönde çalışmalarımız devam edecek" dedi.
(EE-ŞAK-Y)

27.04.2017 14:22:22 TSI
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