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Tatvan'da "Benim Adım Kudüs" konulu konferans düzenlendi



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Benim Adım Kudüs" konulu konferans düzenlendi.

Yolcu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer İdris Akdin'in katılımıyla Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen konferans Kur'an'ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayıp 15 Temmuz darbe girişimi ve Kudüs konulu sinevizyon gösterimi ile devam etti. Düzenlenen konferansta Kudüs üzerine konuşan Ömer İdris Akdin, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişimine dikkat çekerek, Kudüs'ün önemine vurgu yaptı. Kudüs'ün tarihinden bugüne geleceğimizle olan bağına vurgu yapan Akdin, "Bugün Kudüs'ü konuşacağız. Kudüs Peygamber efendimizin dilinden dökülen üç kutsal Mescid'den birisi. Belki de birçok Peygamberin yaşamasından dolayı Peygamberlerin evi de diyebiliriz. Bu anlamda tevhidin ve Resullerin meclisidir Kudüs. Ve bizim medeniyet tarihimizin ilk kentlerinden birisi tam 3 bin yıllık bir şehir. Kudüs'te birçok oyun oynanıyor. Çocuklarımıza mutlaka Kudüs'ü anlatmamız ve sürekli zihnimizde tutmamız gerekiyor. Burada böyle kadim bir şehirden bahsediyoruz. En son Osmanlı 401 yıl 3 ay 6 gün burada kaldı. Hep şunu söylüyoruz. Mekke ve Medine bu dünyanın aklı ise Kudüs kalbidir" diye konuştu.

(HO-ŞAK-Y)



27.04.2017 14:25:27 TSI

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