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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Yozgat'ta telefon dolandırıcısı 2 kişi tutuklandı

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:17
Yozgat'ta telefon dolandırıcısı 2 kişi tutuklandı

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta telefonla aradıkları yaşlı çifti kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.
Ö.C. (85) ve F.C. (86) çiftini telefonla arayan dolandırıcılar, "Evdeki paralara geçici olarak el konulacağını" söyledi. Yaşlı çiftten telefonlarını sürekli açık tutmalarını isteyen şüpheliler, eve polis göndereceklerini ve paraları ona vermelerini istedi. Çift, daha sonra eve gelen ve kendini polis olarak tanıtan kişiye, 14 bin 600 lira ile bir çeyrek altın verdi. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerini aradı. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda şüpheliler M.A. (29) ve M.B.'yi (61) yakalayarak gözaltına aldı.
Dolandırıcıların yaşlı çiftin parasının bir kısmını Şanlıurfa'daki bir hesaba havale ettikleri, kalan kısmının polisler tarafından yaşlı çifte teslim edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
(BMG-UY-Y)

27.04.2017 14:26:24 TSI
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