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Manisa Büyükşehirden bal üreticisine destek



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl içerisinde 550 arı yetiştiricisine 4 bin ana arı dağıtarak, kırsal kalkınmaya destek sağlamaya devam edecek.

Yerelde kalkınmayı hedef alarak tarım sektörünün gelişmesi için peş peşe önemli yatırımlar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek sağlayacak projeler üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl dağıtımına başlanan ve büyük takdir toplayan ana arı dağıtımı, bu yılda daha çok üreticiye dağıtılarak büyümeye devam ediyor. 2016 yılı içerisinde Salihli, Turgutlu, Akhisar, Ahmetli, Gölmarmara, Köprübaşı, Kula da arı yetiştiriciliği yapan 300 kişiye bin 500 adet ana arı dağıtılmıştı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve denetimlerle birlikte bu yıl 17 ilçeyi kapsayacak şekilde 550 arı üreticisine 4 bin adet ana arı dağıtımı yapılacak. Geçtiğimiz yılki alınan olumlu geri dönüşlerin ardından bu yılda Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda sayıyı arttırdıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Manisalı üreticimizi kalkındıracak projeler üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ana arı dağıtımına bu yılda devam ediyoruz" dedi.



550 yetiştiriciye 4 bin arı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve bölgeye ait bir ırkın dağıtıldığına dikkat çeken Gençoğlu, ''Manisa'da Arı Kolonilerinin Güçlendirilmesi ve Bal Veriminin Artırılması Projesi'' kapsamında 2016 yılında 300 arı yetiştiricisine bin 500 damızlık ana arı dağıtımı yaptık. Bu yıl 17 ilçeden 550 arı yetiştiricisine 4 bin adet ana arı dağıtımı yapacağız" dedi. Dağıtılan arıların bal veriminin yüzde 25 arttığına dikkat çeken Gençoğlu, "Amacımız ilimizdeki mevcut arı kolonilerinin güçlendirilerek başta bal olmak üzere arı ürünlerinin verimlerinin artırılmasıdır. Böylece üreticilerimize ve ülke ekonomisine katkı sağlamak" diye konuştu.

(AY-Y)



27.04.2017 14:28:58 TSI

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