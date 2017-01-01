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Günyüzü'de soba zehirlenmesi

- 72 Yaşındaki yaşlı kadını evinin penceresini sökerek kurtardılar



(Fotoğraflı)



İlker Sarıkaya

ESKİŞEHİR (İHA) - Günyüzü ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve durumu fark eden mahalle sakinlerinin pencereyi yerinden sökerek içeri girip kurtardıkları 72 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

Olay, ilçenin Gümüşkonak mahallesinde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fatma Subaşı, sabah komşularının durumu fark etmesi üzerine son anda kurtarıldı. Kapı içeriden kilitli olduğu için eve giremeyen mahalle sakinleri, pencereyi yerinden sökerek içeri girip yaşlı kadını evden çıkardılar. 112 acil servis ekipleri olay yerinde Fatma Subaşı'ya müdahale ettikten sonra tedavi edilmek üzere Günyüzü İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadının hayati tehlikesi olmadığı anlaşıldı. Yapılan tedavinin ardından her ihtimale karşı yaşlı kadının müşahede altında tutulduğu belirtildi.

(İHA-MET-Y)



27.04.2017 14:29:46 TSI

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