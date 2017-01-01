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Çalış Plajı kumsalı traktörle temizleniyor



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) -Muğla'nın Fethiye ilçesinde caretta caretta üreme alanı olan Çalış Plajı kumsalında, Çalış Turizm Tanıtma Derneği ekipleri tarafından traktör yardımıyla taş toplama ve kum eleme aracıyla temizlendi.

Dünyada gün batımı ve yakamozun en güzel izlendiği, Caretta Caretta türü deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Çalış Plajı kumsalındaki taşlar traktörle yardımıyla temizleniyor. Gözde turizm merkezleri arasında yer alan Çalış Plajı'ndaki taşları temizlemek ve turistlerin rahat etmesini sağlamak amacıyla plaj taş toplama ve kum eleme aracıyla temizlendi.

Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, plajın caretta carettların 18 yumurtlama alanlarından biri olduğunu , son yıllarda sezon öncesi kumsalda temizlik çalışmasını özenle yaptıklarını söyledi.

Ay, "Son 4 yıldır caretta carettların yumurtlama ve yuva sayılarında inanılmaz bir artış oldu. Bunun en önemli sebeplerinden birisi taş ve kayalarla dolu plajın artık kum özelliğini tekrar kazanarak incelmesi. Bu sayede caretta carettalar çok daha rahat kumun üzerinde ilerleyerek yumurtasını bırakıyor" dedi.

Ay, caretta carettaları koruma çalışmalarının başarılı olduğunu, bu sayede caretta carettaların da nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar grubundan çıkacağını öğrendiklerini ifade etti.

Çalış Plajı'nın mayıs ayı başında sezona açılacağını bildiren Ay, "Maalesef plaj kışın çok kötü kullanılıyor. Haftada iki kere temizlememize rağmen kirleniyor. Vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını ve sahip çıkmasını istiyoruz. Bu yıl turizm sezonun da güzel geçeceğini düşünüyoruz. Herkesi bölgeye tatile bekliyoruz" dedi.

(MB-Y)



27.04.2017 14:32:16 TSI

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