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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Beyoba ve Sazoba mahallelerinde yol sevinci

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:25
Beyoba ve Sazoba mahallelerinde yol sevinci
Beyoba ve Sazoba mahallelerinde yol sevinci

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Beyoba ve Sazoba Mahallelerinde bulunan ve Bektaş Dede Türbesi'ne giden, civar köylerin de kullandığı derede menfez ve dolgu çalışmaları yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede vatandaşların yüzünü güldürecek, yaşamlarına kolaylık getirecek çalışmalarla yüz güldürüyor. Bu kapsamda Akhisar ilçesinde de yoğun bir çalışma içinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Beyoba ve Sazoba Mahallelerinde bulunan ve Bektaş Dede Türbesi'ne giden, civar köylerin de kullandığı derede menfez ve dolgu çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Beyoba Mahallesi çıkışında bulunan Bektaş Dede Türbesi'ne giden derede yaklaşık 30 metrelik su geçişini menfezle kapatarak dolgu çalışması yaptı. Çalışma, mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri de, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına çalışmaları incelemek üzere mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yapılan çalışmanın kendi mahallelerinin yanı sıra Beyoba ve civar mahallelere de önemli ulaşım kolaylığı getirdiğini belirten Sazoba Mahallesi Muhtarı Önder Önlü, bu önemli çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Ergün öncülüğünde vatandaşların yüzünü güldürecek çalışmalar içinde olduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, çalışmalarını bu ilkeyle sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
(AY-Y)

27.04.2017 14:34:00 TSI
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