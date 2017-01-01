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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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MHP'den Gaziantep polisine teşekkür

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:28
MHP'den Gaziantep polisine teşekkür
MHP'den Gaziantep polisine teşekkür

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne son günlerde gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarından dolayı teşekkür etti.
MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili bir açıklama yaparak, Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de güvenlik güçlerinin amansız çalıştığını, halkın huzur ve güvenini canları pahasına sağladığını söyledi. Emniyet güçlerinin Gaziantep'te adeta kuş uçurtmadığını söyleyen Taşdoğan, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında gençlerimizin, çocuklarımızın bu illette bulaşması engellenmiştir. Bu operasyonlarda emeği geçen başta adli yargı olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Erhan Gülveren'i, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi, Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ve tüm emniyet teşkilatını kutluyor ve tebrik ediyorum. Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de güvenlik güçlerinin canları pahasına gece gündüz demeden görev yapmaktadır. Ne yargımız, ne emniyetimiz nede jandarmamız, her zaman olduğu gibi suç ve suç unsurlarına asla izin vermeyecektir. Son zamanlarda Türkiye'de ve Gaziantep'te yaygınlaşan ve üzücü neticeler doğuran uyuşturucunun önüne geçilmesi konusunda kamuoyu hassasiyetini artırmak istiyoruz. Bilhassa sivil toplum örgütleri ve aile birlikleri bu konuda hassas olmalı. Bu meselenin sadece emniyet teşkilatı ile çözülemeyeceğini belirtmek istiyoruz" diye konuştu.
(OE-Y)

27.04.2017 14:37:24 TSI
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