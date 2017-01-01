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Kayseri okçuluk sporunda bir şampiyon daha çıkardı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Avrupa Kupası'nda okçuluk müsabakalarında şampiyon olan Gizem Elmaağaçlı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Yunanistan'da yapılan Avrupa Okçuluk Kupası'nda okçuluk dalında şampiyon olan Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisi Gizem Elmaağaçlı, 2015 yılında Okçuluk alanında Dünya Şampiyonu olan ağabeyi Demir Elmaağaçlı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti. Avrupa Şampiyonu Gizem Elmaağaçlı ve yine okçuluk alanında Dünya Şampiyonu olan ağabeyi Demir Elmaağaçlı'nın almış oldukları başarıların gençler için teşvik edici olduğunu belirten Başkan Çelik, "İnşallah Avrupa'dan sonra dünya ve olimpiyat şampiyonu da olmanızı bekliyoruz. Kayseri'yi Türkiye'de okçuluğun merkezi haline getirmek istediğimizi defalarca belirttim. Bunun için tesis, altyapı ve ne gerekiyorsa yapalım istiyoruz. Kayseri olarak dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkarmak için destek vereceğiz. İnşallah bu konuda sizler gibi değerli gençlerimizin yetişmesi için gerekli altyapı ve donanımları Kayserimize kazandıracağız. Zaten şu anda üç tesisimizde okçulukla ilgili çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de tek olacak Etnospor, yani geleneksel sporların yapıldığı güzel bir merkezin önümüzdeki aylarda inşallah temellerini atacak ve orada sizin gibi değerli sporcular yetiştireceğiz" şeklinde konuştu. Kayseri'de yapılan tesislerin birinci sınıf olduğunu belirten Demir Elmaağaçlı da "Biz bu spora başladığımızda hedefimiz Türkiye şampiyonu olmaktı. Fakat bizlerin başarısını gören sporcuların hedefleri artık dünya ve olimpiyat şampiyonluğu" dedi. Ayrıca sporcu velilerinin de teşekkürlerini Başkan Çelik'e ileten Elmaağaçlı, yapılan salonların Türkiye çapında çok nezih olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş'nin yaptığı çalışmalardan ve kurslara katılan öğrencilerin artışından bahseden Başkan Mustafa Çelik ise "Bu sene spor okullarımızdan faydalanacak gençlerimiz 50 bin kişiyi bulacak. 50 bin tane gencimizin spor ihtiyacını karşılamış olacağız. Eğer siz bu imkanı sağlamazsanız ya kahve köşelerinde kötü işlerle uğraşacak ya da sosyal medyada bilgisayar karşısında boş zamanını öldürecek. İşte bu tesislerde binlerce gencimiz hem kendilerini geliştirecekler hem de ülkemizi temsil edecekler. Buradan Kayseri'deki gençlerimize bir davette bulunmak istiyorum. Görüldüğü gibi azimli çalışma ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarı elde edilebiliyorlar. Tüm gençlerimizi bizim spor okullarımızdaki okçulukla ilgili çalışmalara davet ediyorum" diye konuştu.

Sporculara başarı dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik göstermiş olduğu başarıdan dolayı Gizem Elmaağaçlı'yı altınla ödüllendirdi.

(SK)



27.04.2017 14:40:31 TSI

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