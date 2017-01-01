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Mersin'de sahiller denize hazırlanıyor



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarına doğru sahillerde yürüttüğü temizlik çalışmalarına hız verdi. Koordinasyon Şube Müdürlükleri, bağlı olduğu her sahili temizleyerek vatandaşların daha temiz bir kumsalda denize girebilmeleri için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, 321 kilometre sahil şeridine sahip Mersin'de bütün sahil ve kumsalları hizmet çemberine aldı. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ve ilçelerde konuşlu koordinasyon şube müdürlükleri, yetki alanları çerçevesinde vatandaşların temiz ve güvenli bir ortamda deniz keyfi yaşayabilmeleri için çalışmalarına hız verdi. Özellikle aşırı yağışlar nedeniyle zor bir kış mevsimi geçiren Mersin'de, sel sularının denize sürüklediği çöp, çeşitli sazlık ve ağaç parçaları gibi kalıntıların, dalgalarla yeniden sahillere vurması neticesinde denize girilen alanlarda büyük oranda kirlilikler oluşmuştu. Ekipler, kent genelinde yürüttüğü temizlik faaliyetlerini yaşanan aşırı yağışlarla birlikte yeniden kıyı kesimlere kaydırdı. Merkezden kentin en uzak noktasına kadar defalarca temizlenen sahiller, temizlik konusunda son aşamaya getirildi. Yaklaşık 10 gündür onlarca iş makinesi ve personelle yüksek tempoda süren sahil temizliği çalışmalarının ardından Mersin'de her sahil, vatandaşın güvenle denize girebilmesine elverişli hale getirilmiş olacak.

(KRY-Y)



27.04.2017 14:44:36 TSI

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