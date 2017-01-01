YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yozgat İHH ihtiyaç sahipleri için kermes açtı

Yozgat İHH ihtiyaç sahipleri için kermes açtı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği (İHH) tarafından kurulan kermes dualar eşliğinde açıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Eski Un Pazarına kurulan kermesin açılışına Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut ve vatandaşlar katıldı.

Kermesin açılışında konuşan Yozgat İHH Dernek Başkanı Şahin Çarkçı, "Kermesimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açıyoruz. 5 gün boyunca kermesimiz açık olacak. Kermesimizin geliriyle ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yozgat halkının kermesimize ilgi göstermesini istiyoruz" dedi.

(BMG-UY-Y)



27.04.2017 14:46:24 TSI

NNNN

