Yozgat İHH ihtiyaç sahipleri için kermes açtı
(Fotoğraflı)
Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat İnsan Hak ve Hürriyetleri Yardım Derneği (İHH) tarafından kurulan kermes dualar eşliğinde açıldı.
İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Eski Un Pazarına kurulan kermesin açılışına Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve İl Müftü Yardımcısı İsmail Karadavut ve vatandaşlar katıldı.
Kermesin açılışında konuşan Yozgat İHH Dernek Başkanı Şahin Çarkçı, "Kermesimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açıyoruz. 5 gün boyunca kermesimiz açık olacak. Kermesimizin geliriyle ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yozgat halkının kermesimize ilgi göstermesini istiyoruz" dedi.
(BMG-UY-Y)
27.04.2017 14:46:24 TSI
NNNN