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Yüreğir'de bir hafta 23 Nisan kutlaması





(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutladı.

Yüreğir Belediyesi ekipleri 23 Nisan haftasında hastanede yatan çocukların bayramını kutlamak amacıyla odalarını süsledi. Çocuklara kitap, kalem, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verilerek onlara moral verildi. Onlar da 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmadılar.

Köprülü Mahallesi Rasim Şevik Parkında ise Suriyeli çocuklara ve Yüreğir'den çeşitli okullardan gelen öğrencilere yönelik ise bir şenlik düzenlendi. Parka getirilen palyaço ile çocuklar eğlenip, uçurtma uçurdular, müzik eşliğinde çeşitli oyunlar sergilendi. Aileler ve çocuklar eğlendiler. Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan çocukların da bu çoşkuya ortak olması sağlandı.

Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde öğrenciler, kursiyerler ve ailelerinin de katıldığı kutlama programı düzenlendi. Ailelerin ve çocuklarının da birlikte eğlendiği kutlama programında çeşitli yarışmalar, dans gösterileri düzenlendi. Piknik havasında geçen kutlamalara ailelerde katılarak hem birbirlerini tanıyıp kaynaştılar, hem de çocukların 23 Nisan kutlamasına eşlik ettiler.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, dünyada ilk ve tek çocuk bayramının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yıldönümünü çeşitli etkinliklerle hep birlikte kutladık. Geleceğimizi temsil edecek olan çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstlenecektir" dedi.

(ELF-Y)



27.04.2017 14:49:06 TSI

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