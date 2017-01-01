YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakır levhaları tabloya dönüştürüyor

Bakır levhaları tabloya dönüştürüyor



(Fotoğraflı)



Ejder Ediz Işık

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bakırcılık yapan Hasan Barakacı, emek ve sabırla işlediği bakır levhaları birer eşsiz tabloya dönüştürüyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bakır işleme işi yapan Hasan Barakacı, bakır levhaları birer sanat eserine dönüştürüyor. Bakırcılar Çarşısı içerisinde bulunan Hacıoğulları Bakırcılık işletmesinde çalışan Barakacı, sabır ve emekle işlediği levhaları üzerinde Diyarbakır kültür varlıklarının bulunduğu eşsiz birer tabloya çeviriyor. Asıl mesleğinin sobacılık olduğunu kaydeden Barakacı, sobacılıkta artık iş yapamayınca bakır işleme işine yöneldiğini ve bu şekilde hayatını idame ettirmeye çalıştığını belirtti.



Sobacılıktan bakırcılığa

Bakır işleme işine duyduğu merak üzerine başladığını ve kendi çabalarıyla öğrendiğini kaydeden Barakacı, "34 yaşımda merakla başladım bu işe. Asıl mesleğim sobacılıktı ama sobacılık sektörü bitince biz de bıraktık. Kardeşlerim bakırcılık işi yapıyordu ben de yavaştan bu işe başladım. Sonra bu mesleği yapmaya başladım" dedi.



Müşterinin isteğine göre

Bakır levhalar üzerine Diyarbakır'ın kültür varlıklarını, hayvan motiflerini ve müşterinin isteğine göre farklı desen ile resimler yaptıklarını söyleyen Barakacı, işleme sürecini şu şekilde anlattı:

"Önce levha üzerine çizim yapıyoruz. Sonra bu işe özel bir kalemle o çizimleri işliyoruz. Daha sonra müşterinin isteğine göre eğer kabartma istenirse kabartma yapıyoruz. Sonraki adımda yine müşterinin isteğine göre parlatma yapılır."



"Uzun ömürlü olması en önemli özelliği"

Bakır levhaların özelliğinin ömürlük olmasından geldiğini kaydeden Barakacı, şunları kaydetti:

"Bakır levhaların en önemli özelliği bir defa yapıldıktan sonra ömürlük olması. Zamanla kararma olabilir ama ufak bir bakımla tekrar eski haline kavuşur. Fiyatlar 60 liradan başlıyor ve bakır levhanın boyutuna ve işçiliğine göre değişiyor. Diyarbakır'a dair uzun ömürlü, kalıcı bir hediye göndermek isteyenlere tavsiye ederiz."

(EEI-MP-Y)



27.04.2017 14:52:57 TSI

NNNN

