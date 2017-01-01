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Tatbikat İlkokulu'ndan örnek etkinlik



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin velilerine, okuma kültürünün oluşması ve çocuklarına örnek olmaları amacıyla kitap okuma sınavı yapıldı.

Tatbikat İlkokulu'nda yapılan sınava 207 veli katıldı. Veliler, okudukları Hasan Yılmaz'ın, "Sevgili Anne ve Babacığım, Lütfen Bu Kitabı Okur musunuz!" adlı kitaptan hazırlanan 50 soruyu cevaplamak için ter döktü. Sınavın ardından yapılan değerlendirme sonunda; Ebru Orhan birinci, Zeynep İşler ikinci, Fatma Polat Gençağa üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren veliler, altınla ödüllendirildi. Ödülleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan törenle, Yakutiye Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan tarafından verildi.

Sınavı hazırlayan okulun rehber öğretmenleri, Hümeyra Altun ve Zeynep Bayramoğlu Karagöl, projenin amacının; velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve velilerin sınava girme duygusunu yaşayarak çocuklarını anlamasını sağlamak olduğunu dile getirdiler. Rehber öğretmenler ayrıca projeyle, aile eğitiminin yanı sıra, okuma kültürünü kurum kültürü haline getirmek, öğrencilere değerler eğitimi kapsamında örnek davranışları tanıtmak, etkili düşünmeyi sağlamak ve kendine güven duygusunu geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler. TÜİK verilerine göre basılı kitap sayısının her geçen gün arttığını kaydeden rehber öğretmenler Altun ve Karagöl, Türkiye'de 2008 yılında 32 bin kitap basılmışken, 2014 yılında bu sayının 50 bini aştığına dikkati çekerek, basılı kitap sayısının artmasına karşılık okuma oranlarını aynı şekilde yükselmediğini dile getirdiler.

Okul Müdürü Hüseyin Dağdelen ise, insan için en etkili öğrenme yolunun kitap okumak olduğunu belirterek, "Okumanın ne yaşı, ne de zamanı vardır. Bu düşünceden hareketle velilerimize ulaşmayı hedefledik ve okulumuz adına güzel bir proje oldu. Projeyi hazırlayan rehber öğretmenlere ve uygulamada emeği geçen müdür yardımcıları Şerafettin Macit ve Özkan Öztürk'e teşekkür ediyorum. İleriye dönük daha güçlü projeler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Tatbikat İlkokulu Rehberlik Servisi'nin, okumaya dikkat çeken ve okumayı teşvik eden geniş katılımlı çalışması velilerden de tam not aldı.

Sınava katılan Gülizar Haki isimli veli projeyle ilgili olarak şunları söyledi; "Çocuklarım ve kendim adına yaptığım en önemli çalışmalardan biri bu kitabı okumak ve anlamak oldu. Sınavda dereceye giremesem de bu kitabın bana katkısı çok oldu. Bana göre bu kitabı okuyan ve içeriğini anlayan herkes bu sınavı kazandı. Projeye emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diyerek sınavla ilgili düşüncelerini ifade etti.

Sınavda dereceye giren Fatma Polat Gençağa da, "Yavrularıma iyi bir anne, iyi bir örnek olabilmek için bu kitabı okudum. Bu kitap bana birçok şeye farklı açıdan bakmayı öğretti. Benim için çok zevkli bir deneyim oldu. Bu projede yer almama vesile olan rehberlik servisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

(ERZ-AT-Y)



27.04.2017 14:56:13 TSI

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