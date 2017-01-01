27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tatbikat İlkokulu'ndan örnek etkinlik

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:48
Tatbikat İlkokulu'ndan örnek etkinlik
Tatbikat İlkokulu'ndan örnek etkinlik

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin velilerine, okuma kültürünün oluşması ve çocuklarına örnek olmaları amacıyla kitap okuma sınavı yapıldı.
Tatbikat İlkokulu'nda yapılan sınava 207 veli katıldı. Veliler, okudukları Hasan Yılmaz'ın, "Sevgili Anne ve Babacığım, Lütfen Bu Kitabı Okur musunuz!" adlı kitaptan hazırlanan 50 soruyu cevaplamak için ter döktü. Sınavın ardından yapılan değerlendirme sonunda; Ebru Orhan birinci, Zeynep İşler ikinci, Fatma Polat Gençağa üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren veliler, altınla ödüllendirildi. Ödülleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan törenle, Yakutiye Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan tarafından verildi.
Sınavı hazırlayan okulun rehber öğretmenleri, Hümeyra Altun ve Zeynep Bayramoğlu Karagöl, projenin amacının; velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve velilerin sınava girme duygusunu yaşayarak çocuklarını anlamasını sağlamak olduğunu dile getirdiler. Rehber öğretmenler ayrıca projeyle, aile eğitiminin yanı sıra, okuma kültürünü kurum kültürü haline getirmek, öğrencilere değerler eğitimi kapsamında örnek davranışları tanıtmak, etkili düşünmeyi sağlamak ve kendine güven duygusunu geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler. TÜİK verilerine göre basılı kitap sayısının her geçen gün arttığını kaydeden rehber öğretmenler Altun ve Karagöl, Türkiye'de 2008 yılında 32 bin kitap basılmışken, 2014 yılında bu sayının 50 bini aştığına dikkati çekerek, basılı kitap sayısının artmasına karşılık okuma oranlarını aynı şekilde yükselmediğini dile getirdiler.
Okul Müdürü Hüseyin Dağdelen ise, insan için en etkili öğrenme yolunun kitap okumak olduğunu belirterek, "Okumanın ne yaşı, ne de zamanı vardır. Bu düşünceden hareketle velilerimize ulaşmayı hedefledik ve okulumuz adına güzel bir proje oldu. Projeyi hazırlayan rehber öğretmenlere ve uygulamada emeği geçen müdür yardımcıları Şerafettin Macit ve Özkan Öztürk'e teşekkür ediyorum. İleriye dönük daha güçlü projeler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Tatbikat İlkokulu Rehberlik Servisi'nin, okumaya dikkat çeken ve okumayı teşvik eden geniş katılımlı çalışması velilerden de tam not aldı.
Sınava katılan Gülizar Haki isimli veli projeyle ilgili olarak şunları söyledi; "Çocuklarım ve kendim adına yaptığım en önemli çalışmalardan biri bu kitabı okumak ve anlamak oldu. Sınavda dereceye giremesem de bu kitabın bana katkısı çok oldu. Bana göre bu kitabı okuyan ve içeriğini anlayan herkes bu sınavı kazandı. Projeye emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diyerek sınavla ilgili düşüncelerini ifade etti.
Sınavda dereceye giren Fatma Polat Gençağa da, "Yavrularıma iyi bir anne, iyi bir örnek olabilmek için bu kitabı okudum. Bu kitap bana birçok şeye farklı açıdan bakmayı öğretti. Benim için çok zevkli bir deneyim oldu. Bu projede yer almama vesile olan rehberlik servisine çok teşekkür ediyorum" dedi.
(ERZ-AT-Y)

27.04.2017 14:56:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Forum Erzurum'dan film gibi alışveriş
YEREL

FORUM ERZURUM'DAN FİLM GİBİ ALIŞVERİŞ
Erzurum'da çatışma: 2 asker yaralı
YEREL

ERZURUM'DA ÇATIŞMA: 2 ASKER YARALI
Erzurumlu işadamlarından Başkan Sekmen'e ziyaret
YEREL

ERZURUMLU İŞADAMLARINDAN BAŞKAN SEKMEN'E ZİYARET
Kaygı ile Korkuyu Karıştırmayın
YEREL

KAYGI İLE KORKUYU KARIŞTIRMAYIN
İleri yaşta olan yumurtalık kanserine dikkat !
YEREL

İLERİ YAŞTA OLAN YUMURTALIK KANSERİNE DİKKAT !
Panik atak problemine dikkat!
YEREL

PANİK ATAK PROBLEMİNE DİKKAT!
Psikolojik sorunlar burun estetiğine itiyor!
YEREL

PSİKOLOJİK SORUNLAR BURUN ESTETİĞİNE İTİYOR!
Panik atak problemine dikkat!
YEREL

PANİK ATAK PROBLEMİNE DİKKAT!
FETÖ sanığından &quot;seçim&quot; itirafı
YEREL

FETÖ SANIĞINDAN "SEÇİM" İTİRAFI
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Belediye akaryakıtının teröristlerin ailelerine verildiği iddiası
YEREL

BELEDİYE AKARYAKITININ TERÖRİSTLERİN AİLELERİNE VERİLDİĞİ İDDİASI
&quot;Bizi kahreden, hainlerin içimizden çıkmasıdır&quot;
YEREL

"BİZİ KAHREDEN, HAİNLERİN İÇİMİZDEN ÇIKMASIDIR"
ERULDER'den 10. Uluslararası öğrenci buluşması
YEREL

ERULDER'DEN 10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI
Koçak ailesinin acı günü
YEREL

KOÇAK AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Tümgeneral Özoğlu'dan, ETSO'ya iade-i ziyaret
YEREL

TÜMGENERAL ÖZOĞLU'DAN, ETSO'YA İADE-İ ZİYARET
Özel Sporculardan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret
YEREL

ÖZEL SPORCULARDAN REKTÖR ÇOMAKLI'YA ZİYARET
B.B. Erzurumspor'da Fethiyespor maçı hazırlıkları
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR'DA FETHİYESPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
15 Temmuz gazilerinin 79. durağı Erzurum oldu
YEREL

15 TEMMUZ GAZİLERİNİN 79. DURAĞI ERZURUM OLDU
Gençleşmek için 5 küçük sır
YEREL

GENÇLEŞMEK İÇİN 5 KÜÇÜK SIR
TYB Erzurum Şubesi'nden anlamlı program
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDEN ANLAMLI PROGRAM
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Göğebakan'a ziyaret
YEREL

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI ARSLAN'DAN GÖĞEBAKAN'A ZİYARET
Oltu'da &quot;Peygamber ve güven toplumu&quot; konferansı
YEREL

OLTU'DA "PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU" KONFERANSI
Şeker hastalığı olanlar beslenmeye dikkat
YEREL

ŞEKER HASTALIĞI OLANLAR BESLENMEYE DİKKAT
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek
TURİZM

SÜRPRİZ GELİŞME! BİR BÖLGEYLE DAHA VİZELER KALKTI

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası