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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Şemdinli'de el sanatları sergisi

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:50
Şemdinli'de el sanatları sergisi
Şemdinli'de el sanatları sergisi


(Fotoğraflı-Görüntülü)

Ecevit bay
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezi öğrencileri tarafından el sanatları sergisi açıldı.
Şemdinli Kaymakamlığı'na bağlı Aile Destek Merkezindeki 60 öğrencinin 6 ayda yaptıkları bine yakın ürün Aile Destek Merkezi'nde sergilendi. El sanatları, yöresel elbiseler, dikiş nakış gibi ürünlerin sergilendiği sergide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılışına ilçe Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Akgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Akdeniz, AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül ve vatandaşlar katıldı.
(EB-ŞAK-Y)

27.04.2017 14:58:53 TSI
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