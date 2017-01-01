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Diyarbekirspor'dan taraftarlara çağrı



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da n taraftarlara destek ağrısı geldi.

Diyarbekirspor, kulübünden yapılan açıklamada, önceki 3 sezonda olduğu gibi bu sezon da play off'a kaldığı belirtildi. Açıklamada, "Takımımız önceki 3 sezonda olduğu gibi bu sezon da Play-Off'a kalmıştır. Önceki 3 sezonda 2 final ve 1'de yarı final oynayan takımımız ne yazık ki hedeflediği üst lige çıkamadı. Bu sezon itibarıyla üst üste 4.kez Play-Off oynayacağız. Hedefimiz yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluğa ulaşmaktır. Teknik heyetimiz ve futbolcularımıza olan inancımız tamdır. Hep beraber kenetlenerek şampiyonluk kupasını Diyarbakır'a getirmek istiyoruz. Bu yolda ilk sınavımıza 4 Mayıs Perşembe günü Seyrantepe Stadı'nda çıkacağız. Rakibimiz ve maçın başlama saati daha sonra belli olacak. Şimdiden tüm halkımızı ve taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Şehirde bayrak ve pankart asmaya başlayan taraftarlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Perşembe günü stadı tıklım tıklım dolduralım, hep beraber takımımıza tam destek verelim ve alacağımız avantajlı sonuçla 8 Mayıs Pazartesi deplasmanda yapacağımız rövanş maçı öncesinde avantaj elde edelim. Bu nedenle herkesin desteğini ve ilgisini önemsiyoruz" dedi.

(MÇ-MP-Y)



27.04.2017 15:01:35 TSI

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