- GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci,

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı üretim bölgelerini ziyaret ederek maden işçilerini toplu iş sözleşmesi, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü ile çeşitli konularda bilgilendiriyor.

27 Nisan 2017 tarihinde; GMİS Genel Başkanı Ahmet Ahmet Demirci, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal ile GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Şube Yönetimi TTK Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi'nde, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak ve Şube yönetimi TTK Kozlu Müessesesi'nde çalışan madencileri ziyaret ettiler.

Gelik İşletmesi'nde maden işçilerine hitap eden GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Değerli arkadaşlarım, Genel Maden İşçileri sendikası ve şahsım adına hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İşten çıkan arkadaşlara geçmiş olsun, iyi istirahatler, işe gidecek arkadaşlara da kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Gündem sıkıntılı. Geçtiğimiz hafta bir anayasa referandumu yaptık ve herkes büyük bir demokrasi olgunluğu içinde oyunu verdi. Şimdi önümüzdeki süreci de ülkemiz olarak ve bizler yaşamaya devam ediyoruz. Madenci arkadaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz, hep beraber yaşıyorsunuz. Bu sıkıntıların üstesinden, birlik ve bütünlük içinde geleceğiz. Toplu Sözleşme sürecimiz devam ediyor. Sözleşme görüşmelerinde ücret maddelerine gelindiği için, Türk-İş ile Hükümet arasında devam eden görüşme süreci var. O nedenle önümüzdeki günlerde süreç biraz yavaş ilerleyebilir. Türk-İş Genel Başkanı dün TİS taslağını Sayın Çalışma Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu'na verdi. Bizlerin, sizlerin haklarını almak için elimizden gelen tüm mücadeleyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Önümüzde 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliğimiz var. Bu bizim bayramımız. İşçi kardeşlerimizin bayramı. Emeğiyle, alın teriyle geçinenlerin bayramı. Önümüzdeki 1 Mayıs Bayramı özellikle bizler ve Zonguldak için çok önemli. Eşinizle, çocuğunuzla, ananız-babanız ile, akrabanız dostunuz ile hepinizi Zonguldak Madenci Anıtı'nda görmek istiyoruz. Çünkü bu güç birlikten doğar. Sizlerden doğan güç ile bizler daha güçlü oluruz ve daha güçlü mücadele ederiz. O nedenle, Pazartesi günü 1 Mayıs'ta Madenci Anıtı'nda vereceğiniz destek geleceğimiz için, Zonguldak için, bölgemiz için, ülkemiz için çok önemli.

İşte onun için tekrar diyorum ki, 1 Mayıs Pazartesi günü Zonguldak'ta bir bayram havası estirelim" dedi.

TTK Gelik İşletmesi'nde konuşan GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska da "Tek yürek, tek yumruk olmak zorundayız" dedi. Tıska şöyle konuştu;

"Bugün ziyaretimizin sebebi sizleri Toplu Sözleşme görüşmeleri hakkında ve 1 Mayıs işçi bayramı etkinliğimiz hakkında bilgilendirmektir. Diğer yönetim Kurulu arkadaşlarımız da diğer bölgelerde oldukları için aramıza katılamadılar. Sizlere onların da selamını getirdim. Değerli arkadaşlarım toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Şu ana kadar 67 madde üzerinde anlaşma sağladık. Geriye 13 maddemiz kaldı. Bu 13 madde ücret maddeleri olduğu için, Türk-İş, Hükümet ile Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Protokolünü imzaladıktan sonra görüşeceğimiz maddeler. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Bizim için asıl olan Kurumumuzun devamlılığıdır. Toplu İş Sözleşmesinde de kesinlikle en ufak bir sıkıntımız olmayacak ve sözleşmeyi masada bitireceğimize inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz önümüzde 1 Mayıs İşçi Bayramımız var. Özellikle bizler için, TTK için bu 1 Mayıs çok önemli. Bizim pazartesi günü çoluğumuzla-çocuğumuzla, eksiksiz olarak 1 Mayıs ta Zonguldak'ta alanlarda olmamız lazım. Sizden tek ricam, tek isteğim bu. Hepinize hayırlı işler diyorum. İşten çıkan arkadaşlara da geçmiş olsun diyor iyi istirahatler diliyorum."



'Bizim enerji kaynağımız sizsiniz"

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ ile birlikte ziyaret ettiği TTK Kozlu Müessesesi'nde çalışan madencilere hitaben yaptığı konuşmada toplu iş sözleşmesi hakkında bilgi verdi ve 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nün önemine dikkat çekti. "Sizlerin haklarını korumak ve çoğaltabilmek için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenin güç kaynağı sizlersiniz, sizlerin birlik ve beraberliğidir" diyen Mutlu şunları söyledi;

"Genel Maden İşçileri Sendikası, maden işçileri olarak kurullarımızı oluşturduğumuz 2015 yılının ilk yarısından itibaren Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) en önemli sorunu olan işçi açıklarının giderilmesi ve düşük ücretlerin düzeltilmesi gibi kurumun içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için mücadeleyi sergiledik. Önce 7 Haziran Seçimleri, ardından 1 Kasım seçimleri, referandum gibi çok sayıda yoğun gündemle karşı karşıya kaldık. Türkiye bu gündemin yanı sıra terör belasıyla da karşı karşıya bulunuyor. Bununla beraber etrafımızdaki ateş çemberi daha da büyümeye devam ediyor. Bunları anlatıyorum çünkü bu gelişmelerden en çok zarar görenlerin başında işçi sınıfı geliyor. Bu tür gündemler nedeniyle sorunlarımızı anlatmak için ülkenin gündeminde sürekli seçim ve terör olması nedeniyle muhatap bulmakta zorlandık. Muhatapları bulup anlattığımızda da gündem nedeniyle sorunlarımızın çözümünde zorlanıyoruz. Ama biz her şeye rağmen her şart altında kurumun sorunlarının çözülmesi ve işçi açıklarının giderilmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Tüm muhatapları bilgilendirdik. Kurumun sorunlarının giderilmesi için acil çözüm gerektiğini bildirdik. Bunları hem şifahi olarak hem de rapor olarak muhataplarına ilettik. Gittiğimiz herkes, çaldığımız her kapı sorunların çözüm adresi olarak Cumhurbaşkanımızı gösterdiler. Cumhurbaşkanımıza kuruma en son kendisinin işçi aldığını, ancak emeklilikler nedeniyle işçi sayımızın sürekli düştüğünü ve kurumun acilen işçiye ihtiyaç duyduğunu ilettik."

