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Muş Valiliği il istihdam kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Valiliği, İl İstihdam Kurulu nisan ayı toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda 2017 yılının ilk üç ayı değerlendirildi. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, İl İstihdam Kurulu'nun, ilin istihdamına yön veren, istihdamı artırmaya yönelik meslek dallarını ve kursları belirleyen, önemli bir kurul olduğunu söyledi.

Kurumların, toplum yararına program kapsamındaki talepleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç istihdamı konuları, tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam olanakları, çocuk işçiliği konularının değerlendirildiği toplantı, yapılan değerlendirilmelerin ardından sona erdi.

(NA-ŞAK-Y)



27.04.2017 15:06:47 TSI

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