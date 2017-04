YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da buzağı hastalıkları sempozyumu

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 'Buzağı Hastalıkları Sempozyumu' düzenlendi.

Double Tree By Hilton Van Otelinde 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan sempozyuma, Van Vali Yardımcısı Önder Can, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner ile yurt içi ve yurt dışından bilim adamları katıldı. Sempozyumda açılış konuşmasını yapan Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Doç. Dr. Lokman Aslan, sempozyuma uluslar arası bilim adamlarının katıldığını belirterek, "Buzağı hastalıkları ve buzağı kaybını önlemek için ne gibi çalışmalar yapılabilir ve Türkiye'deki durumun tespiti için Pendik, Şap ve Etnik Araştırma Enstitülerinden bilim adamlarının katıldığı büyük bir organizasyon şekillendi. Sempozyumda hayvanların beslenmesi, yapılan hatalar, salgın hastalıklar ve önleme yolları, tedaviler gibi konular tartışılacak ve buradan çıkan sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak. Ben sempozyumun ilimize, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, sempozyumda emeği geçen YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner'e ve burada bulunan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkarak bir konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner ise insanın hayatını sürdürebilmesi için beslenmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvan da önemli ama büyükbaş hayvan eti daha çok tüketiliyor. Türkiye'de 14 milyon civarında büyükbaş hayvan var. Sempozyumun konusu buzağı ölümleri. Bu 14 milyondan yılda yaklaşık 3 milyon buzağı elde ediyoruz. Ancak büyük oranda buzağı ölümleri oluyor. Bundan on yıllar önce insan için de durum aynıydı aslında. O zaman da suçiçeğinden çocuk ölümleri çok olurdu. Ancak daha sonra geliştirilen tedavi yöntemleri ile bunun önüne geçildi. Benzer bir gelişmeyi de hayvancılığımızda sağlamalıyız. Veteriner hekimler odası ile bir araya gelerek bunu nasıl engelleyeceğimizi tartıştık ve böyle bir sempozyuma karar kıldık" diye konuştu.

Van'da 170 bin büyükbaş hayvan olduğunu da sözlerine ekleyen Altuner, "Yılda 35-40 bin buzağı elde etmemiz gerekiyor. Ancak ciddi buzağı kayıpları var. Yılda 100 milyon TL'lik bir buzağı kaybımız var. Bunu Türkiye'ye uyarladığımızda ne kadar büyük bir maddi kayıp meydana geldiğini tahmin edebilirsiniz. Eğer biz bu problemimi çözebilirsek şu anda yaşadığımız ithalatla ilgili problemimiz de hal olmuş olacaktır" dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de yaptığı konuşmasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki meraların ve ekolojik ortamların hayvancılık için ideal olduğunu belirterek, "Hayvancılığın en mükemmel şekilde yapılacağı bir ülkede, gerektiği kadar faydalanamıyorsak demek ki bazı eksiklikler, bazı aksaklıklar var" dedi.

Hayvancılığın şehir merkezinde yapılmasının sakıncalarına da değinen Başkan Özgökçe, "Belediyeler olarak kesinlikle hayvancılığın şehir ortamında olamayacağını ifade etmek istiyorum. Çünkü buzağı, asfaltlar üzerinde ya da mevcut olan yollar üzerinde, bu kirlilik içerisinde, insanın yaşadığı bu sıkıntıları yaşamaması lazım. Daha doğal ortamlarda ya da ekolojik ortamlarda biz bunları gerçekleştirebilirsek hem sağlıklı bireylerin yetişmesinde hem de toplum üzerinde gerek et, gerek süt ve gerekse diğer ihtiyaçlar başta olmak üzere bütün ihtiyaçların karşılanacağı büyükbaş hayvancılığın bölgemizde daha profesyonel ve daha sağlıklı yapılacağına inanıyoruz. Bu kapsamda bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sempozyum, daha sonra oturumlarla devam etti.

