Ortakent Yahşi'de bahar festivali

Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum yarımadasının en özel köşelerinden biri olan Ortakent Yahşi'yi kalıcı ve sürdürülebilir bir festival ile hareketlendirmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek olan OYFEST, Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) ve Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 17-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, TED Bodrum Koleji, Marmara Koleji ve Bahçeşehir Koleji başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş da festivale destek verecek.

İlkleri yaşatan festival

Ege ile Akdeniz'in kesiştiği nokta, Bodrum'un en uzun sahil şeridine sahip Ortakent Yahşi, bu yıl ilk kez geniş kapsamlı bir festivale ev sahipliği yapacak. Ortakent Yahşi koyu ve sahilini de kapsayacak şekilde denizde ve karada; spordan sanata kadar dans ve konser gibi çeşitli etkinliklerden Guinness rekor denemelerine kadar pek çok farklı aktivite, OYFEST 2017 "Ortakent-Yahşi Bahar Festivali" ile Bodrum'da hayat bulacak.

Festival, Ortakent Yahşi sahilinde 17 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek açılış töreni ve TED Bodrum Koleji Bandosu eşliğinde Taşlıkburun Mevkiinden Bodrum Belediyesi Müsgebi Cafe Festival alanına doğru yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Açılış konserinde sevilen sanatçı Berksan, madalya, plaket ve ödül töreni ile yapılacak kapanışta da 'Bodrum Masalı'nın Yıldızı ünlü sanatçı Şevval Sam sahne alacak. Halka açık olarak gerçekleşecek olan konserler Bodrum Belediyesi Müsgebi Cafe önünde yapılacak.

Aras: OYFEST 2017 ile birlikten kuvvet doğacak

Festivalin ev sahipliğini ve organizasyonu üstlenen OYDER'in Başkanı Ahmet Aras; spor, eğlence, kültür-sanat, konaklama, tatil, yeme-içme ve alışveriş aktivitelerini bir araya getirdikleri OYFEST 2017 ile birlikte bölgede bir sinerji yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Aras, "Organizasyon boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olacağız. Halkımızı çok daha etkin ve canlı bir festivalle buluşturmak istiyoruz. Bodrum'da yaşayan veya tatil için beldemize gelen herkes festivale katılıp Bodrum'da keyifli bir hafta geçirebilecek. Özel sporcularımızın katılacağı Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonasının yanı sıra Minik Kalpler İçerde projesi için Guinness sualtı rekor denemesi gibi etkinlikler de festivalimize sosyal sorumluluk kimliğini kazandırması açısından önem taşıyor." dedi.

Başkan Kocadon: Bu güzel festival Türkiye'ye örnek olsun

Daha önce iki dönem Ortakent Yahşi belde belediye başkanlığı görevinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Bodrum'un tanıtımına katkı sunacak bu özel festivalin hazırlanmasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Bodrum'un lokomotifinin başta turizm olduğunu ifade eden Başkan Kocadon, Bodrum'u canlandırmak için üretilen güzel projelere destek vermeye her zaman hazır olduğunu da belirterek, "Bodrum Belediyesi olarak bu güzel festivale elimizden gelen desteği sunuyoruz. Benim en büyük hedefim -ki bunu her zaman her yerde vurgularım- sporla iç içe, sağlıklı, mutlu ve kendine güveni olan nesiller yetiştirmek. Bu nedenle birçok sportif aktivitenin bulunduğu, sanatsal ve kültürel etkinlikler ile süslü bu festivalin hem çocuklarımıza hem de ülkemize örnek olacağına inanıyorum. Umuyorum ki OYFEST, bundan sonraki yıllarda geleneksel hale gelerek ve daha da genişletilerek Bodrum'un ve Türkiye'nin en önemli festivalleri arasında yerini alır ve hatta dünyaya açılır." dedi.

27.04.2017

