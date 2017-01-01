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Bosna Hersek heyeti Bodrum'da

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:03
Bosna Hersek heyeti Bodrum'da
Bosna Hersek heyeti Bodrum'da

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bodrum'a gelen Bosna Hersek heyeti Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti.
Ziyarete Saray Bosna Ekonomi ve Tarım Bakanı Sedzad Milanovic, Turizm Bakan Yardımcısı Osman Buz, Kosova Parlamentosu Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Prizren Belediyesi Meclis Başkan Yardımcısı Levent Buş, Bosna Hersek İşadamları Federasyonu Başkanı Mensur Bektic, Bosna Hersek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Federasyonu Başkanı Sefir Gasal, Zenika Kontanu İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Alic, Bosna Hersek Turizm Acenteleri Derneği Başkanı Diana Mehcic ve ile Bodrum Türk Ocakları Temsilcisi iş adamı Derya Kürkçüoğlu katıldı.
Saray Bosna ile Bodrum arasında kültür ve turizm konularında fikir alış verişinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak için Bodrum'a geldiklerini belirten Saray Bosna Ekonomi ve Tarım Bakanı Sedzad Milanovic "İlk başta bizi kabul ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Buraya geliş amacımız ikili ilişkilerin arttırılması ve bunun dışında eğer Bodrum'un Bosna Hersek'te bir kardeş şehri yoksa bunun da adımlarının atılmasıdır. İnanıyorum ki bu ziyaretlerimizle beraber Bodrum'a gelecek arkadaşlarımız sayesinde ikili ilişkiler daha fazla artacaktır."
Kosova Parlamentosu Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka da yaptığı konuşmada "Sıcak karşılamanızdan dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyaretimizle birlikte yeni bir adım atmış ve yeni bir tecrübe kazanmış oluyoruz. Zenica bölgesinde turizm ile ilgili eskiye göre gelişimimiz var, doğal güzelliklerimiz var ama tecrübe ve organizasyon açısından eksiklerimiz çok var. Sizlerin tecrübesinden faydalanmak ve turizm ile ilgili önerilerinizi almak istiyoruz." dedi.
Bosna Hersek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Federasyonu Başkanı Sefir Gasal ise turizmde iyi ilişkiler kurmak, öğrencilerinin karşılıklı olarak iki ülkeye gidiş gelişlerini arttırmak istediklerini belirterek şunları söyledi: "Sadece Bodrum'la değil Bodrum ve çevresindeki okullarla ve bizim bölgemizdeki okullarla ikili ilişkiler kurarak karşılıklı öğrenci göndermek istiyoruz. Ülkemizde eğitimlerini sürdürmeleri için Türkiye Büyükelçiliği'nin burs yardımları da bulunuyor. Bunun dışında ekonomi anlamında da fuarların organize edilmesi, varsa Bodrum ve çevresindeki fuarlara katılımımız olur. Ayrıca Zenica bölgemizde yaptığımız eski bir fuarımız vardır, oraya da Bodrum'dan heyetlerin gelmesini ve ticari ilişkilerin daha da arttırılmasını istiyoruz. Ayrıca Bodrum'da fuarlar olursa, bizim el işlemeli yaptığımız ürünlerimiz var. Onları burada sergilemek de isteriz. Bize zaman ayırdığınız için ve misafir ettiğiniz için 52 bin üyemin adına zanaatkarlar odası başkanı olarak size teşekkür etmek istiyorum."
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da konuklarına ziyaretleri için teşekkür ederek "Bosna Hersek'in bu kadar kıymetli ve güzel insanlarını Bodrum'da görmekten ve ağırlamaktan son derece memnunum. Şu anda Bosna Hersek ve Türkiye olarak birbirimize daha çok ihtiyaç duyduğumuz dönemler yaşıyoruz. Onun için bu güzel anlamlı ziyaretlerinden dolayı hem ülkemize hem Bodrumumuza geldikleri için sayın bakanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanımın çok güzel bir teklifi oldu kardeş şehir teklifi. Bu bizim için onur olur, gurur olur. Kendileri Bodrum'a uygun, Bodrum'a benzeyen bir şehirle bizi temasa geçirirlerse hemen yazışmalara başlarız. Biz Bodrum olarak her türlü çalışma ve iş birliğine hazırız. Hem eğitim hem turizm hem de el sanatları konusunda desteklerimizi sunarız.' dedi.
Daha sonra karşılıklı hediyeler verildi. Bunların arasında Fatih Sultan Mehmet'in Bosna Hersek'i fethinden sonra 28 Mayıs 1463 tarihinde Milodraz'da yazdığı, Bosnalı Fransiskenlere geniş çaplı bir koruma sağlandığını belirten ve orijinali Fojnica şehrindeki Fransisken Katolik Kilisesi'nde olan "Ahidname" en anlamlısıydı.
Ziyaretin ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Bosna Hersek heyeti, Bodrum Belediye A. Ş. Yelken Kafe'de yemek yedi.
(EA-MB-Y)

27.04.2017 15:11:49 TSI
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