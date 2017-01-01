YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Doç. Dr. Erkan Göksu

Doç. Dr. Erkan Göksu

- "Selçuklulara Türk tarihinin üvey çocuğu muamelesi yapılıyor"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Tarih Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen, 'Muhteşem çağın mutevazı çocukları Selçuklular' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Erkan Göksu, Türk tarihi içinde Selçuklular ile ilgili araştırmalara yeterince yer verilmediğini söyledi.

Edebiyat Fakültesinde düzenlenen seminere katılan ve Selçuklu tarihi ile ilgili araştırmalarıyla bilinen Doç. Dr. Erkan Göksu, Selçuklularla ilgili araştırmaların, diğer dönemlere göre güdük kaldığını, adtea bu döneme üvey evlat muamelesi yapıldığını ifade etti. Selçuklularla birlikte, Gazneliler, Karahanlılar, Harzemşahlar gibi bazı milletlerin de aynı makus talihe kurban edildiğini kaydeden Doç. Dr. Erkan Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüzde bütün üniversitelerimizde Türk Tarihi hakkında araştırma yapan, araştırmacı sayısına bakacak olursanız, Eski Çağ tarihini hariç tutacak olursak, Orta Çağ ve özellikle Selçuklu tarihine dair araştırmaların azlığı dikkat çeker. Esasında Selçuklu Tarihi tabii ki bütün üniversitelerde ders olarak okutuluyor. Bir takım kitaplar basılmış bu konuda yetişen çok önemli değerli araştırmacılarımız var fakat burada doğrudan doğruya çalışmalarını Selçuklu Tarihine yoğunlaştıran, Selçuklu Tarihi ile ilgili yüksek lisans, doktora ve doktora sonrasında doğrudan çalışmalar yapan araştırmacı sayısı yetersiz. Bu açıdan baktığımız zaman günümüzde bile, doğrudan doğruya Selçuklu Tarihçiliği yapan araştırmacı sayısı ne yazık ki bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda. Bu sadece Selçukluların için böyle değil, Selçuklulardan bu konuda daha şansız olan devletlerimiz de var."

Batı medeniyetinde Ortaçağ tarihine dair araştırmaların daha fazla olduğuna değinen Doç. Dr. Erkan Göksu, Türk tarihinde bu döneme dair çeviri eserlerin azlığının da ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Erkan Göksu, "Oryantalistler 1700'lü yılların sonlarından itibaren Şarka dair ana kaynakları tercüme ettiler. Siyasetnamelerin hepsini tercüme ettiler. Bizde bu kaynakların Türkçe'ye kazandırılması bile çok geç olmuştur. Tarihçilik kaynaksız olmaz. Bir tarihçinin temel ana malzemesi kaynaklardır. Kaynakları görmeden, kaynakları takip etmeden tarihçilik yapamazsınız" diye konuştu.

Doç. Dr. Erkan Göksu konferansın ardından, 'Gazneliler Ravzatu's-Safa, Müluk-i Gazneviyye' kitabını imzaladı.

(SK)



27.04.2017 15:12:53 TSI

NNNN

