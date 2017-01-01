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Balıkesir orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:09
Balıkesir orman yangınlarıyla mücadeleye hazır
Balıkesir orman yangınlarıyla mücadeleye hazır

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı başkanlığında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezinde 2017 yılı Balıkesir ili orman yangınlarıyla mücadele komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, alınan kararlar ve son hazırlıklar gözden geçirildi.
Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölge olan Balıkesir'de 2017 yılı orman yangınlarıyla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte orman alanlarında çıkabilecek yangın riskinin artması konusunda alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yapan Vali Yazıcı, "Kurumlarımız orman yangınları konusunda kendi üzerine düşen görevleri bilmesi lazım. Kimin hangi kurumla iletişim halinde olacağının organize edilmesi önemli. Balıkesir orman yangınları açısından riskli bir bölgedir. Yangın riski yüksek alanlarımız var. Bunun için de okullarda öğretmenlerimize, ibadethanelerimizde ise din adamlarına önemli sorumluluklar düşmekte, ağacın ve ormanın önemini her fırsatta anlatmaları gerekmektedir. Yapılacak olan işbirliği için şimdiden teşekkür ediyor ve şükranlarımı arz ediyorum. Büyük emekle oluşturulan ormanları gelecek kuşaklara aktarmak için yangın gibi önemli afetten korumak için devletimizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla tedbirleri gözden geçirdik. Hazırlıklarımızı bitirmiş bulunuyoruz inşallah kazasız bir sezon geçiririz. Gelecek kuşaklara yeşil bir Balıkesir bırakmak için çalışmaya devam ederiz" dedi.
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kırcı, kurum olarak yangın sezonu öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını kaydederek, olası yangın durumlarında ilgili kurumlarla eş güdümlü çalışılması açısından her yıl yaz ayları öncesi orman yangınlarıyla mücadele komisyonu toplantısı için bir araya geldiklerini kaydetti. Kırcı'nın yapılan faaliyetler, önceki yıllarda çıkan orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile mevcut orman yangınlarına mücadele organizasyonu hakkında bilgiler içeren sunumu yapmasının ardından kararlar alınarak toplantı sona erdi.
Toplantıya Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Bayram Ali Köse, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı J. Kurmay Albay Taner Büyükgöz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İtfaiye Daire Başkan V. Nazmi Ergelen, Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Erdurmuş, İl Sağlık Müdürü Servet Kocaöz, İl Müftüsü Ramazan Topcan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin, Telekom İl Müdür V. İsmail Yıldız, Meteoroloji Müdürü Erhan Güven, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Şb. Müdürü İlker Baldan ile Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunda bulunan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
(TS-

27.04.2017 15:17:27 TSI
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