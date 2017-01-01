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Kocasinan Kaymakamlığı Mehmetçikleri aileleriyle buluşturuyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen 'Mehmetçik Aileleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında

26 aileyi askerlik yapan çocuklarıyla görüştürecek.

Proje hakkında bilgiler veren Kocasinan Kaymakamı Ali Candan projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mehmetçik Ailesiyle Buluşuyor Projemiz geçen yıl başlatıldı. Geçen yıl 40 asker yakınını askerlerinin yanına uğurlamıştık. Birbirleriyle hasret giderdiler, 1 gün boyunca beraber kaldılar. Bu yıl da 26 asker yakınımız inşallah Mehmetçiklerimizle buluşacaklar. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen vakıf mütevelli heyetine, vakıf çalışanlarına, ilçe jandarma komutanımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Biz vakıf olarak diğer vakıflar gibi normal yardımlarımızı yapıyoruz. Ocak ayından itibaren bu zamana kadar 1 milyon 200 bin TL gibi maddi yardımımız oldu. Klasik yardımlarımızı yapıyoruz ama bunun dışında farkındalık oluşturmak için değişik projeler ürettik. Geçen yıl ürettiğimiz projelerin en kapsamlısı Çanakkale'nin yüzüncü yılında '100. Yılda Çanakkale Ruhu' adı altında bin öğrencimizi Çanakkale'ye gönderdik. Bunun dışında 'Hayaller Gerçek Oluyor' diye bir projemiz vardı. 3 yıl evli olup çocuğu olmayan ailelerimizden 16 aile bebek sahibi oldu. Bu konuda da gerçekten çok mutlu olduk. Bugünkü 'Mehmetçik Ailesiyle Buluşuyor Projesi' de bir farkındalık oluşturmak, uzun zamandır görmeyen evlatlarını görebilsinler diye hazırlamış olduğumuz bir projemiz. Yaklaşık 60 kadar askerimiz vardı ancak güvenlik riski olan yerlere ailelerimizi gönderemiyoruz. Terhisi yakın olmayan ve durumları da uygun olanları gönderiyoruz. Bugün inşallah 26 asker yakınımızı uğurlayacağız. Mehmetçiklerimizle bir araya gelecekler" dedi.

Kaymakam Candan konuşmasının ardından ailelere çeşitli hediyeler takdim etti.

(TB-SK)



27.04.2017 15:17:38 TSI

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