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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Başkan Kafaoğlu'na "Evet" teşekkürü

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:10
Başkan Kafaoğlu'na "Evet" teşekkürü
Başkan Kafaoğlu'na "Evet" teşekkürü

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk oylamasında Altıeylül'de evet oyu çıkmasından dolayı teşekkür ettiler.
AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan göreve geldikleri günden bu yana gece gündüz mücadele ettiklerini, mahalle teşkilatından, kadın kollarına kadar referandumda evet oyu çıkması için çalıştıklarını söyledi.
Atahan, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun kendilerine hep destek, güç ve katkı sağladığını kaydetti.
Atahan, "İlçemizde evet oyu çıktı. Kısa bir sürede iyi işler başardığımızı düşünüyorum, bu başarıda Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun büyük katkısı var. Başkanımız ile birlikte daha çok güzel işler yapacağız" dedi.
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da teşkilatçılığın gönül işi, sevda işi ve hiçbir beklenti olmadan çalışmak olduğunu hatırlatarak ilçe yönetim kurulunu tebrik etti.
Kafaoğlu, "Teşkilatçılık kademelerinden geçmeyen bir insanın bunu anlaması mümkün değil. Siyaset teşkilatçılıktan başlıyor. Bir siyasetçinin başarılı olabilmesi için tabanın duygu ve düşüncelerini yüreğinde hissetmesi lazım, hissedemezse güzel işler olmaz. Siyasetin malzemesi insandır. Belediye Başkanlarının işi daha çok insanlarla. Sevgi çok önemli, sevginin açamayacağı kapı yok. Teşkilat içerisinde sevgi iklimini yaymalı, insanları kucaklamalı, arkadaşlarımızla beraber hareket etmeliyiz. Birlikten kuvvet doğar. Altıeylül teşkilatı 2 ayı doldurdu. Teşkilat olarak gerçekten başarılı bir çalışmaya imza attınız. Teşkilat olarak bakan ve Başbakan ağırladınız. Böyle bir güzellik yaşadınız. Niyetlerin güzelliğinden kaynaklanıyor. Kalbimizi bozmayacağız, kalbimiz temiz olacak. Yük olan değil, yük alan insan olacağız. Fedakarlık yapmaktan asla kaçmayacağız. Çalışmalarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Balıkesir olarak bir burukluğumuz var, ilçede oy olarak geriye gidişimiz yok, daha iyisi için çalışacağız. Bir seçimin bittiği yerde diğer seçim başlar. Saha da olmaya devam edeceğiz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz, Altıeylül teşkilatı 2 aydan bu yana uyum içerisinde çalışıyor, çalışacaktır" şeklinde konuştu.
(TS-

27.04.2017 15:18:11 TSI
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